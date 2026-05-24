Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

Foto: Marina

Una persecución y un ataque a balazos se registró en días pasados en el municipio de San Ignacio, en Sinaloa, que culminó con la huida de los agresores y el abandono de sus armas.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y bajo el mando de la Cuarta Región Naval, informó que durante un recorrido terrestre llevado a cabo en inmediaciones de la localidad de Higueras de Ponce, elementos navales observaron dos vehículos a exceso de velocidad por una brecha.

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Al advertir la presencia de las fuerzas armadas, los ocupantes descendieron de las camionetas tipo pick up y huyeron hacia la maleza, efectuando detonaciones con armas de fuego en contra del personal para evitar ser arrestados.

Foto: Marina

Ante la huida de los agresores, los marinos procedieron a inspeccionar los dos vehículos abandonados, donde aseguraron:

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11 armas largas

76 cargadores

Más de 2 mil cartuchos

13 chalecos tácticos

6 placas balísticas

Diversas cintas eslabonadas

23 artefactos explosivos improvisados.

Foto: Marina

Las autoridades navales indicaron que todos los efectos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Los explosivos, por su peligrosidad, fueron neutralizados en el lugar por personal especializado, de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.

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La Secretaría de Marina, mediante la Armada de México, reafirmó en su comunicado el compromiso institucional de desmantelar estructuras criminales en la región.

Caen 13 presuntos integrantes de Los Chapitos tras ataque armado al sur de Sinaloa

Este sábado se llevó a cabo la detención de 13 presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento armado contra elementos de la Marina sobre la autopista Tepic-Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la caseta de cobro de Rosario.

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(Cortesía)

Tras repeler la agresión, los elementos lograron la detención de 13 hombres y el aseguramiento de los siguientes objetos:

12 armas largas

Mil 940 cartuchos útiles

96 cargadores

3 artefactos explosivos improvisados

11 chalecos tácticos

10 pares de placas balísticas

Aunque las autoridades no informaron la identidad de los detenidos, datos obtenidos por Infobae México refieren que por la zona de influencia y el tipo de despliegue, se presume que pertenecerían a Los Chapitos, célula liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Los 13 detenidos y los objetos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Entidad registra más de 3 mil homicidios en más de un año de guerra interna del Cártel de Sinaloa

Desde septiembre de 2024 las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa interna que ha provocado una ola de violencia en la entidad.

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Desde esa fecha se han registrado poco más de 3 mil 200 homicidios, los cuales se han enmarcado por jornadas con desapariciones, ataques armados, secuestros y hallazgo de cuerpos humanos en distintos municipios.