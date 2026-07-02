México

¿Cómo escapó el tigre de bengala de Animal Experience en Edomex y por qué lo mataron?

El deceso de Kenzo fue confirmado por la Profepa tras cinco días de búsqueda

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Collage de dos imágenes. La izquierda muestra personas atendiendo un tigre blanco y sellos de "Clausurado". La derecha presenta un tigre de Bengala en un bosque denso.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de búsqueda y captura de Kenzo, un tigre de Bengala, terminó abruptamente tras cinco días de intensas labores en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Las autoridades confirmaron que el felino, que había escapado de un establecimiento privado, murió luego de que intentó atacar al personal de rescate.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total temporal al recinto privado de donde escapó el animal y aseguró nueve ejemplares más.

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El caso expuso deficiencias en el manejo de fauna silvestre en instalaciones particulares, pues la dependencia responsabilizó a la empresa particular.

¿Qué ocurrió con el tigre de Bengala tras su fuga?

Kenzo escapó de un predio privado denominado Animal Experience México, catalogado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

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La fuga se reportó el 27 de junio, lo que motivó un despliegue de búsqueda coordinado por la Profepa, la Semarnat y autoridades estatales y municipales.

Infografía con ilustración de tigre de Bengala, personas en búsqueda y un dron. Contiene cronología del caso Kenzo y consecuencias con ilustraciones.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios días de rastreo en zonas de difícil acceso, el tigre fue localizado la mañana del jueves 2 de julio por equipos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna, el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil y la policía de la región.

Durante el operativo, veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes.

Sin embargo, Kenzo embistió al personal de rescate, lo que llevó a los cuerpos de seguridad a aplicar un protocolo de contención letal.

Infografía con ilustración de tigre de Bengala, personas en búsqueda y un dron. Contiene cronología del caso Kenzo y consecuencias con ilustraciones.
El caso del tigre Kenzo en Tepetlaoxtoc resume su fuga, captura letal y las medidas legales adoptadas contra el recinto privado, resultando en el aseguramiento de nueve animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tigre recibió atención médica inmediata y fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir cuidados especializados.

A pesar de los esfuerzos de los veterinarios, el animal falleció poco después de su captura.

En respuesta, la Profepa clausuró el establecimiento privado por irregularidades detectadas en el confinamiento y manejo de la fauna.

Además, suspendió todas las actividades comerciales y de exhibición, permitiendo sólo labores esenciales para el bienestar de los animales restantes.

(Profepa)
(Profepa)

La dependencia inició un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y reiteró su compromiso con la protección de la vida silvestre.

Así fue el caso del tigre de Bengala

  • 27 de junio: Se reporta la fuga de Kenzo, un tigre de Bengala, del recinto Animal Experience México en Tepetlaoxtoc.
  • Días siguientes: Autoridades estatales, federales y municipales organizan un operativo de búsqueda en zonas boscosas y de difícil acceso.
  • 2 de julio, 07:00 h: Equipos de rescate localizan al tigre tras cinco días de rastreo.
  • Durante el operativo, veterinarios intentan sedar al animal con dardos tranquilizantes.
  • En el proceso de captura, Kenzo embiste al equipo de rescate, generando un riesgo inminente para la integridad del personal.
  • Se aplica un protocolo de contención letal, interviniendo las fuerzas de seguridad con arma de fuego.
  • El ejemplar recibe atención médica inmediata y es trasladado a Reino Animal.
  • Profepa reporta el fallecimiento de Kenzo poco después de su traslado.
  • Clausura total temporal del establecimiento Animal Experience México. Se aseguran nueve ejemplares de vida silvestre adicionales y se suspenden actividades comerciales y de exhibición.
  • Profepa inicia procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en el manejo de fauna silvestre en cautiverio.

Objetivo inicial del operativo de búsqueda del tigre de Bengala

(Profepa)
(Profepa)

Desde el momento en que se reportó la fuga de Kenzo, el tigre de Bengala, las autoridades dejaron claro que la prioridad absoluta era capturarlo con vida.

El despliegue incluyó a la Profepa, la Semarnat, cuerpos de Protección Civil y especialistas en fauna silvestre, quienes coordinaron acciones para garantizar tanto la seguridad de la población como el bienestar del animal.

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