Con más de 20 mil casos de trata infantil, México enfrenta el desafío de proteger a la niñez durante el Mundial 2026

Una ilustración editorial muestra a dos niños de espaldas tomados de la mano, protegidos por un escudo azul con el símbolo de la "Tarjeta Azul", frente a un estadio con banderas internacionales y una multitud difusa bajo una red oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alarma por la trata infantil en México se ha intensificado ante la celebración del Mundial 2026. De acuerdo con Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cifra de 20 mil niñas y niños víctimas de este delito en el país, podría aumentar de manera considerable debido al arribo masivo de visitantes internacionales.

Asimismo, la especialista advirtió sobre un fenómeno que combina turismo, impunidad y vulnerabilidad, colocando al territorio mexicano en una situación de riesgo particular en comparación con los otros dos países anfitriones.

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Este aviso cobra fuerza por el contexto globalista del evento. Se estima que más de 500 millones de personas circularán por las sedes durante la competencia, lo que representa un reto mayúsculo para los sistemas de protección infantil y control de delitos. La magnitud del flujo turístico complica la labor de las autoridades, quienes suelen centrar sus esfuerzos en la seguridad pública y relegan la protección de los grupos más vulnerables, como la infancia.

La situación se agrava por factores como el anonimato que sienten muchos de los asistentes extranjeros. Según la académica, existe la percepción de que durante la Copa del Mundo las reglas no aplican en igual medida, lo que puede alentar comportamientos ilícitos, entre ellos, la explotación sexual infantil y adolescente.

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México ante el riesgo de mercantilización de cuerpos infantiles durante el Mundial 2026

México enfrenta el mayor peligro de que la trata de menores aumente durante el torneo de futbol internacional. Datos citados por el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúan a la nación mexicana en el primer lugar mundial en abuso infantil. Esta posición, sumada al flujo de visitantes y a la percepción de impunidad, crea un terreno fértil para la mercantilización de los cuerpos de niñas, niños y adolescentes.

La especialista en derecho deportivo aseguró que la mayoría de quienes asisten a estos eventos son hombres con elevado poder adquisitivo, lo que refuerza un modelo de masculinidad dominante. Este patrón, de acuerdo con sus declaraciones, facilita que todo se convierta en objeto de consumo, incluso los derechos y cuerpos de las personas más jóvenes y vulnerables.

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La ilustración conceptual yuxtapone la euforia de turistas adultos ante un balón con banderas internacionales y la seriedad de niños sentados en una maleta, bajo la sombra de una mano, reflejando la vulnerabilidad infantil en grandes eventos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monroy Enriquez señaló que el país es considerado por algunos turistas como “un paraíso” para quienes buscan explotar sexualmente a otros, aprovechando la debilidad de los sistemas de vigilancia y la sensación de anonimato que prevalece durante la celebración de grandes eventos deportivos.

Estrategias y protocolos internacionales para la prevención de la trata infantil en la Copa del Mundo

En respuesta a estos desafíos, el Mundial 2026 será el primero en contar con un plan internacional de protección a los derechos humanos. Iniciativas como la campaña “Mundial Sin Trata” y la implementación de la “Tarjeta Azul” buscan reforzar la prevención y atención ante posibles delitos. Estas estrategias incluyen la capacitación del personal de hoteles y transporte, así como la presencia de un cuerpo policial especializado en el entorno de los estadios.

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La cooperación internacional permite, por primera vez, que quienes infrinjan la ley durante el evento puedan ser sancionados no solo en México, sino también al regresar a sus países, e incluso se les podría negar la entrada a futuras competencias deportivas. Monroy Enriquez indicó la necesidad de una evaluación posterior a la justa, mediante indicadores como el número de denuncias de violencia sexual, para analizar la efectividad de estos protocolos.

Se pide a los aficionados reflexionar sobre sus propias conductas y evitar cualquier manifestación de violencia o discriminación durante los encuentros, contribuyendo a erradicar prácticas nocivas en el deporte.

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