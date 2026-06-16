México

Con más de 20 mil casos de trata infantil, México enfrenta el desafío de proteger a la niñez durante el Mundial 2026

Según la académica de la UNAM, existe la percepción de que durante la Copa del Mundo las reglas no aplican en igual medida, lo que puede alentar comportamientos ilícitos

Guardar
Google icon
Dos figuras infantiles de espaldas y tomadas de la mano, con un escudo azul brillante frente a ellas, se sitúan ante un estadio con banderas y una multitud difusa.
Una ilustración editorial muestra a dos niños de espaldas tomados de la mano, protegidos por un escudo azul con el símbolo de la "Tarjeta Azul", frente a un estadio con banderas internacionales y una multitud difusa bajo una red oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alarma por la trata infantil en México se ha intensificado ante la celebración del Mundial 2026. De acuerdo con Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cifra de 20 mil niñas y niños víctimas de este delito en el país, podría aumentar de manera considerable debido al arribo masivo de visitantes internacionales.

Asimismo, la especialista advirtió sobre un fenómeno que combina turismo, impunidad y vulnerabilidad, colocando al territorio mexicano en una situación de riesgo particular en comparación con los otros dos países anfitriones.

PUBLICIDAD

Este aviso cobra fuerza por el contexto globalista del evento. Se estima que más de 500 millones de personas circularán por las sedes durante la competencia, lo que representa un reto mayúsculo para los sistemas de protección infantil y control de delitos. La magnitud del flujo turístico complica la labor de las autoridades, quienes suelen centrar sus esfuerzos en la seguridad pública y relegan la protección de los grupos más vulnerables, como la infancia.

La situación se agrava por factores como el anonimato que sienten muchos de los asistentes extranjeros. Según la académica, existe la percepción de que durante la Copa del Mundo las reglas no aplican en igual medida, lo que puede alentar comportamientos ilícitos, entre ellos, la explotación sexual infantil y adolescente.

PUBLICIDAD

México ante el riesgo de mercantilización de cuerpos infantiles durante el Mundial 2026

México enfrenta el mayor peligro de que la trata de menores aumente durante el torneo de futbol internacional. Datos citados por el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúan a la nación mexicana en el primer lugar mundial en abuso infantil. Esta posición, sumada al flujo de visitantes y a la percepción de impunidad, crea un terreno fértil para la mercantilización de los cuerpos de niñas, niños y adolescentes.

La especialista en derecho deportivo aseguró que la mayoría de quienes asisten a estos eventos son hombres con elevado poder adquisitivo, lo que refuerza un modelo de masculinidad dominante. Este patrón, de acuerdo con sus declaraciones, facilita que todo se convierta en objeto de consumo, incluso los derechos y cuerpos de las personas más jóvenes y vulnerables.

Ilustración dividida: izquierda, balón de fútbol con banderas y turistas alegres; derecha, niños serios en una maleta frente a un estadio, con una mano oscura que los acecha.
La ilustración conceptual yuxtapone la euforia de turistas adultos ante un balón con banderas internacionales y la seriedad de niños sentados en una maleta, bajo la sombra de una mano, reflejando la vulnerabilidad infantil en grandes eventos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monroy Enriquez señaló que el país es considerado por algunos turistas como “un paraíso” para quienes buscan explotar sexualmente a otros, aprovechando la debilidad de los sistemas de vigilancia y la sensación de anonimato que prevalece durante la celebración de grandes eventos deportivos.

Estrategias y protocolos internacionales para la prevención de la trata infantil en la Copa del Mundo

En respuesta a estos desafíos, el Mundial 2026 será el primero en contar con un plan internacional de protección a los derechos humanos. Iniciativas como la campaña “Mundial Sin Trata” y la implementación de la “Tarjeta Azul” buscan reforzar la prevención y atención ante posibles delitos. Estas estrategias incluyen la capacitación del personal de hoteles y transporte, así como la presencia de un cuerpo policial especializado en el entorno de los estadios.

La cooperación internacional permite, por primera vez, que quienes infrinjan la ley durante el evento puedan ser sancionados no solo en México, sino también al regresar a sus países, e incluso se les podría negar la entrada a futuras competencias deportivas. Monroy Enriquez indicó la necesidad de una evaluación posterior a la justa, mediante indicadores como el número de denuncias de violencia sexual, para analizar la efectividad de estos protocolos.

Se pide a los aficionados reflexionar sobre sus propias conductas y evitar cualquier manifestación de violencia o discriminación durante los encuentros, contribuyendo a erradicar prácticas nocivas en el deporte.

Temas Relacionados

trata de personasinfanciasMundial 2026Copa del Mundoexplotación infantilUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

Lo que se pega en la suela de la plancha no es igual y esa diferencia cambia por completo la forma de quitarlo

La reacción científica que desprende lo quemado de tu plancha en pocos minutos y la deja como nueva

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró en la mañanera que no tienen escolta federal ni la han solicitado

Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

La mandataria explicó que la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia corresponde a una solicitud de captura urgente y no a un proceso formal de extradición

Si EEUU no envía pruebas contra Rocha Moya podríamos declinar orden de detención, dice Sheinbaum

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ya tienen identificados a los diversos líderes regionales y cómo se estructura el interior de este grupo delictivo considerado aún el más poderoso del país

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: detención de alcaldes de Morelos redujo homicidios en la entidad

ENTRETENIMIENTO

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

DEPORTES

Oswaldo Sánchez revela el ‘trauma’ que le dejó Maxi Rodríguez tras el gol que eliminó a México en Alemania 2006

Oswaldo Sánchez revela el ‘trauma’ que le dejó Maxi Rodríguez tras el gol que eliminó a México en Alemania 2006

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Javier Aguirre reconoce la importancia de Lionel Messi para el futbol mundial: “Es historia”

Colombianos tomarán el Ángel de la Independencia en México: convocan al primer gran banderazo previo a su debut en el Mundial 2026

Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante