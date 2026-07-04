México

Muere Brenda Michel Trujano tras ser atropellada en Tecámac frente a su novio; familia culpa a expareja

El incidente fue registrado por una cámara de videovigilancia vecinal

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La muerte de Brenda Michel Trujano ha causado indignación en el Estado de México luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que la joven fue atropellada mientras caminaba junto a su novio rumbo a su trabajo en el municipio de Tecámac.

Familiares de Brenda Michel Trujano, joven arrollada en calles del municipio de Tecámac, confirmaron su deceso la noche del viernes. El caso ha causado indignación en el Estado de México luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que la joven fue atropellada mientras caminaba junto a su novio rumbo a su trabajo.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares y autoridades, los hechos ocurrieron la noche del domingo 28 de junio de 2026, minutos después de las 20:00 horas. Una cámara de videovigilancia vecinal captó el instante exacto en que un automóvil embistió a la joven en plena vía pública.

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La difusión de las imágenes generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han exigido la pronta captura del conductor involucrado.

Vista aérea nocturna de una calle mojada. Una persona con paraguas dentro de un círculo naranja. Un automóvil oscuro en movimiento. Varios autos estacionados y edificios
Brenda Michel Trujano es atropellada por un vehículo en una calle de Tecámac durante la noche, según un registro de seguridad. (X: Fer Cruz)

Familia de Brenda Michel acusa a expareja de la víctima

Familiares de Brenda Michel sostienen que el atropellamiento no habría sido un accidente, sino un acto motivado por conflictos personales ocurridos años atrás. Según su versión, el presunto responsable sería una persona conocida por la víctima.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar plenamente al conductor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

En entrevista con Nmás, Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, aseguró que vecinos de la zona habrían identificado al presunto responsable.

“Ya muchos vecinos lo reconocieron, es vecino de las mismas calles donde sucedió el accidente y ya lo tienen ubicado. Tuvo alguna situación con él hace muchos años”, indicó.

Entre lágrimas, exigió a las autoridades investigar el caso como homicidio para que no haya impunidad: “Que se haga justicia porque mi prima tenía una vida por delante. No se metía con nadie; sus papás no tenían problemas con nadie. La gente que los conoce sabe qué tipo de personas eran y queremos justicia”.

Subrayó que han recibido informes de que el presunto responsable ha puesto a la venta el automóvil en Marketplace, plataforma de venta de Facebook.

Primer plano de mujer con cabello castaño claro y gafas llorando ante un micrófono, con una foto circular incrustada de una mujer sonriendo
En entrevista con Nmás, Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, aseguró que vecinos de la zona habrían identificado al presunto responsable. (X: Nmás)

La declaración ha incrementado la presión social para que las autoridades avancen en la investigación y emitan las órdenes correspondientes en caso de acreditarse responsabilidades.

Video del atropellamiento se convierte en pieza clave

El video captado por una cámara vecinal se ha convertido en uno de los principales elementos de prueba dentro de la investigación. En las imágenes se observa a Brenda Michel caminando acompañada de su novio cuando, de manera repentina, un vehículo la embiste.

El joven pide auxilio a personas que transitaban por la vía, mientras intenta hacer que su pareja, quien yace inconsciente en el asfalto, reaccione.

Tras el impacto, la joven fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica durante varios días. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.

Dos recuadros muestran imágenes de cámaras de seguridad nocturnas: un vehículo oscuro con luces encendidas, una persona con casco y mochila, y un auto en movimiento en una calle mojada
Las imágenes de cámaras de seguridad captan la secuencia del atropello de Brenda Michel Trujano en Tecámac. (X)

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y habitantes de Tecámac han intensificado las exigencias de justicia para Brenda Michel Trujano, al tiempo que solicitan la pronta localización y detención del presunto responsable.

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Brenda Michel TrujanoTecámacEdomexFeminicidioViolencia de géneroFiscalía General de Justicia del Estado de Méxicomexico-noticias

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