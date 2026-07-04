Junio registra más de 2 mil 500 sismos en México: Golfo de California concentra el de mayor magnitud

El SSN dio el reporte de sismicidad durante el mes de junio 2026

Durante junio de 2026, México registró un total de 2 mil 507 sismos con epicentros distribuidos en distintas regiones del país, de acuerdo con el reporte mensual del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Las magnitudes de los movimientos telúricos oscilaron entre 1.1 y 6.1, siendo el Golfo de California el escenario del evento de mayor intensidad durante el periodo.

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El informe del SSN detalla que la actividad sísmica se concentró principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco, además de zonas como el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de California, regiones caracterizadas por la interacción constante de placas tectónicas.

Sismo de mayor magnitud

Mapa de Sismicidad durante el mes de junio 2026 (Imagen: SSN)

El sismo más fuerte del mes ocurrió el 30 de junio a las 13:45 horas. El movimiento alcanzó una magnitud de 6.1 y tuvo su epicentro en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. De acuerdo con el análisis del mecanismo focal, el fenómeno estuvo asociado a una falla de deslizamiento lateral con una importante componente normal.

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Especialistas explicaron que este tipo de comportamiento tectónico es característico de los límites transformantes que existen entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

El reporte técnico del SSN señaló que el mecanismo focal presentó parámetros de rumbo de 140 grados, echado de 82.8 grados y deslizamiento de -133.9 grados, indicadores que ayudan a determinar la dinámica interna que originó el movimiento telúrico.

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Entidades con mayor registro de sismos

Guerrero lidera como la entidad con mayor actividad sísmica durante junio 2026 (SSN)

Guerrero volvió a figurar entre las entidades con mayor actividad sísmica. El 5 de junio, a las 14:55 horas, se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro localizado a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec. Días después, el 13 de junio a las 12:20 horas, otro movimiento de la misma magnitud ocurrió a 27 kilómetros al oeste de San Marcos.

Ambos eventos fueron perceptibles en distintas regiones del sur del país, aunque autoridades de Protección Civil no reportaron daños mayores ni personas lesionadas.

El Servicio Sismológico Nacional recordó que Guerrero forma parte de una de las franjas tectónicas más activas de México debido al proceso de subducción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, situación que provoca una elevada recurrencia de movimientos telúricos.

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Yucatán registra sismos

Dos sismos se registraron en Yucatán, entidad que tiene bajos niveles de temblores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato que llamó la atención durante junio fue la ocurrencia de dos sismos en el estado de Yucatán, una región donde este tipo de fenómenos no son frecuentes. El primero ocurrió el 8 de junio a las 10:05 horas y alcanzó una magnitud de 4.2. El segundo se registró el 9 de junio a las 04:19 horas, con magnitud de 3.6.

Los dos movimientos tuvieron su epicentro al noreste de Ticul, según el reporte oficial. Aunque fueron de intensidad moderada, los eventos generaron sorpresa entre habitantes de la península debido a que Yucatán no suele presentar actividad sísmica constante como ocurre en el Pacífico mexicano.

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Expertos señalan que algunos sismos en la península pueden estar relacionados con ajustes geológicos locales y estructuras subterráneas, aunque la región se mantiene fuera de las zonas de mayor riesgo sísmico del país.

El SSN reiteró la importancia de mantener protocolos de prevención y planes familiares de protección civil, especialmente en estados con alta actividad sísmica. Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de rumores o información falsa tras un movimiento telúrico.

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México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe. Esta condición geológica provoca que diariamente se registren decenas de movimientos de distinta magnitud en el territorio nacional.