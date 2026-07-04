México

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 3 de julio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Guardar
Google icon
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 3 de julio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36269.

Número ganador: 04-05-23-24-25.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12106.

Número ganador: 06-10-15-16-22.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

El incidente ocurre en medio de preocupación por la seguridad de creadores de contenido en Guerrero tras la muerte de Alex Serna, influencer y periodista de Zihuatanejo

Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

Detienen a policía municipal de Cuautitlán Izcalli por presunta trata de personas

Hasta el momento la FGJEM no ha señalado si hay más detenidos por este caso

Detienen a policía municipal de Cuautitlán Izcalli por presunta trata de personas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de julio de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: dónde se esperan lluvias fuertes este fin de semana

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: dónde se esperan lluvias fuertes este fin de semana

Líder del PAN Edomex mantiene preferencia electoral por la alcaldía de Atizapán

Se mantiene en segundo lugar la esposa del actual alcalde Pedro Rodríguez, que busca impulsarla

Líder del PAN Edomex mantiene preferencia electoral por la alcaldía de Atizapán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

Detienen a ex policía municipal de Mexicali en posesión de arma de fuego: lo ligan a Los Rusos

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

ENTRETENIMIENTO

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

DEPORTES

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

¿Cuántas veces ha perdido México en el Azteca? Este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”