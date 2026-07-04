Atención, estas son las actividades que serán suspendidas por encuentro entre México e Inglaterra el próximo domingo

El anuncio lo difundió la cuenta oficial @MIBiciCDMX en X, con un aviso marcado como urgente. REUTERS/Raquel Cunha

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México suspendió el Paseo Dominical Muévete en Bici y la Biciescuela Dominical programados para el domingo 5 de julio, debido al partido de fútbol entre México e Inglaterra.

El anuncio lo difundió la cuenta oficial @MIBiciCDMX en X, con un aviso marcado como urgente.

Paseo de 36 kilómetros cancelado por el partido

Un mapa del Paseo Dominical Muévete en Bici de Ciudad de México indica la suspensión del evento para el 5 de julio. (Gob.CDMX)

El recorrido suspendido tenía una extensión de 36 kilómetros y operaría de 08:00 a 14:00 horas por las colonias Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán.

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La ruta contaba con puntos de atención distribuidos a lo largo del trayecto, además de servicio médico, mecánico y sanitarios para los ciclistas.

Cinco sedes de la Biciescuela también quedan fuera

Decenas de capitalinos disfrutan el paseo ciclista dominical en Avenida Reforma la cual está decorada de manera anticipada con flor de Cempasúchil en el marco del mundial 2026. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El programa de Biciescuela Dominical, que opera bajo la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, tenía previstas actividades en cinco puntos de la capital.

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En el horario de 09:00 a 13:00 horas figuraba la Zona Sur Zapata, ubicada en Eje 7 Sur Félix Cuevas, Del Valle, Benito Juárez, a un costado del Parque Pascual Ortiz Rubio.

Para el horario de 10:00 a 14:00 horas estaban programadas la Utopía Mexicaltzingo, la Utopía Tezontle y la Utopía Libertad —las tres en Iztapalapa—, más el Bosque de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

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Un cartel oficial del Gobierno de la Ciudad de México anuncia la suspensión de las actividades de la Bicisescuela Dominical en diversas sedes. (Gob.CDMX)

Talleres y préstamo gratuito de equipo, cancelados

La Biciescuela ofrecía préstamo gratuito de bicicleta y casco exclusivamente para sus actividades, además de talleres de Bici Balance para infantes, aprendizaje de manejo, habilidades para la bici, ciclismo urbano y mecánica básica.

Todos esos servicios quedan sin efecto para esta fecha.

Lo que se cancela, se cierra y se restringe en la ciudad

Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

El partido no solo ocupa el estadio. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó el 29 de junio que la Feria del Amaranto, programada del 3 al 5 de julio en el Monumento a la Revolución, queda pospuesta hasta nuevo aviso por causas de fuerza mayor.

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La Secretaría de Movilidad confirmó la suspensión del Paseo Dominical Muévete en Bici y la Biciescuela Dominical, dado que varios tramos del recorrido corren sobre el Paseo de la Reforma, zona que concentrará a los aficionados.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anticipó el cierre de estaciones del Metro cercanas al Ángel de la Independencia y la suspensión parcial de la Línea 7 del Metrobús, que circula sobre Reforma. Avenida Chapultepec —en ambos sentidos, desde Insurgentes hasta Lieja— y Avenida de los Insurgentes —desde su glorieta hasta Paseo de la Reforma— operarán como vías exclusivamente peatonales.

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En los alrededores del Estadio Ciudad de México habrá restricciones vehiculares en Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Periférico Sur, División del Norte y Calzada Acoxpa.

La Ley Seca entrará en vigor a las 00:00 del domingo 5 y se extenderá hasta las 07:00 del lunes 6 de julio. Abarca el Perímetro A del Centro Histórico y las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, Roma Norte y Condesa. Los restaurantes con licencia podrán vender alcohol para consumo dentro de sus instalaciones, pero no para llevar. Lo confirmó César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX.

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El acceso al Ángel de la Independencia tendrá un tope de 25,000 personas. Una vez alcanzado ese aforo, los aficionados serán redirigidos a otros puntos del corredor de Reforma, donde se distribuirán 62 pantallas gigantes desde la Estela de Luz hasta Avenida Hidalgo, según anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Los repartidores de plataformas como Uber Eats o DiDi Food solo podrán operar fuera del perímetro de seguridad de Paseo de la Reforma.