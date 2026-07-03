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Joven pide no comer salsa inglesa antes del México vs. Inglaterra para apoyar a la Selección Nacional: “Se desecha”

Los mexicanos están comprometidos con el Mundial 2026 y mostrar todo su cariño a los connacionales

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Joven pide no comer salsa inglesa
(Tiktok)

Una joven mexicana pidió en redes sociales suspender el uso de salsa inglesa antes del partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026.

El video, publicado en TikTok, se viralizó rápidamente y generó reacciones entre los aficionados, quienes debatieron si seguir la sugerencia como parte de un ritual para apoyar al Tri. La propuesta mezcló humor y superstición en la antesala del esperado duelo.

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“Ni se te ocurra salsa inglesa”: el mensaje de Aisha Jones

En su video, la creadora Aisha Jones (@aishajonesb) advirtió a los mexicanos sobre el consumo de salsa inglesa.

“Escúchame y escúchame bien. Aquí al domingo tus papitas pueden ir con Valentina, con Maggie, pero ni se te ocurra salsa inglesa”, dijo mientras preparaba botanas y mostraba la botella de la salsa.

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Aisha añadió: “La salsa inglesa se desecha porque ya no es ‘Y si sí?’ es ‘Sí, sí, sí’. Inglaterra va a probar el chile nacional”.

Una mujer con camisa a rayas presenta una serie de gestos frente a la cámara. Ella vierte una salsa roja en un tazón con papitas, con varias botellas de condimentos visibles en la mesa, incluyendo una salsa picante y una salsa inglesa. La mujer consume una de las papitas. En el video se observan referencias visuales a las banderas de México y el Reino Unido, indicando un tema de contraste culinario. Este contenido se presenta como una publicación de redes sociales.

El clip combina humor y patriotismo culinario en el contexto del Mundial.

Así será el México vs Inglaterra y lo que se espera del duelo

El partido México vs Inglaterra se programó para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegará invicto a esta ronda y enfrentará a los ingleses con altas expectativas de la afición.

Jugadores del Tri comparan los relojes que les regaló un youtuber tras vencer a Ecuador
Jugadores del Tri comparan los relojes que les regaló un youtuber tras vencer a Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro será el último del Mundial disputado en territorio nacional, con transmisión por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

La afición espera un partido cerrado, con México buscando mantener su racha ganadora y evitar cualquier “mala suerte”, incluso en pequeños detalles como la salsa para las botanas.

Inglaterra retrasaría su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

La selección de Inglaterra habría decidido posponer su arribo a la Ciudad de México antes del partido contra el Tri, motivada por preocupaciones sobre posibles intentos de espionaje.

Según Daily Sport y versiones confirmadas por la propia Federación Inglesa, el cuerpo técnico inglés habría optado por permanecer más tiempo en Atlanta y volar a México apenas 48 horas antes del duelo, en vez de instalarse días antes como lo hicieron otros equipos europeos.

El motivo principal fue la sospecha de que delegados de la Federación Mexicana de Futbol o aficionados locales pudieran obtener información sobre sus alineaciones, estrategias o rutinas de entrenamiento.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, festeja con sus jugadores luego de vencer a Congo en los dieciseiscavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman)
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, festeja con sus jugadores luego de vencer a Congo en los dieciseiscavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman)

El equipo inglés temía que cualquier filtración le diera ventaja al equipo mexicano en el partido de octavos de final. Por ello, extremaron precauciones y limitaron el acceso a sus sesiones tácticas y a la convivencia del plantel.

La decisión generó comentarios tanto en la prensa británica como en la mexicana. Se reportó que los responsables de logística de Inglaterra revisaron minuciosamente los dispositivos de comunicación y vigilancia en el hotel y en el estadio Ciudad de México, para evitar cualquier fuga de información clave.

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