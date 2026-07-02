ONU celebra la Ley de Cuidados en CDMX: “Un ejemplo para la región”

Una anciana, una mujer con un bebé y una niña representan a las generaciones femeninas en un paisaje urbano con el logo de la Organización de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 2 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó la firma y promulgación de la Ley Integral de Cuidados de la Ciudad de México, un hito legislativo previamente aprobado por el Congreso capitalino. Durante el acto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó contundentemente la iniciativa, destacando su potencial para transformar la vida de las personas y servir de inspiración para toda América Latina.

Allegra María del Pilar Ballochi, Coordinadora Residente de la ONU en México, fue la encargada de posicionar el mensaje del organismo internacional, celebrando que la capital del país haya logrado aterrizar promesas globales en acciones concretas.

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“En demasiadas ocasiones, los grandes acuerdos internacionales permanecen como aspiraciones, pero hoy la CDMX demuestra que esos compromisos pueden convertirse en derechos, instituciones y servicios que sí cambian la vida. Ese es el verdadero significado de este momento”, declaró Ballochi.

Los tres mensajes clave de las Naciones Unidas

Durante su intervención, la representante de la ONU articuló tres reflexiones fundamentales sobre el impacto de esta nueva legislación:

1. Un mensaje poderoso para toda la región: La Ley de Cuidados demuestra que esta agenda es una realidad aplicable y no solo un ideal. Los cuidados han pasado de ser un tema puramente social a una prioridad de desarrollo sostenible, igualdad y democracia. Recordando los objetivos de la Agenda 2030, la ONU subrayó que el desarrollo inclusivo es imposible si persisten las desigualdades que limitan la participación económica y pública de las mujeres.

El Congreso de la Ciudad de México implementa una consulta pública en tres etapas para analizar la Ley del Sistema de Cuidados. | (Crédito. Congreso de la Ciudad de México)

2. Inversión estratégica, no gasto social: Actualmente, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. Esta brecha no solo las afecta a ellas, sino que debilita la cohesión social, limita la productividad y frena el crecimiento económico. En este sentido, el organismo fue claro: construir un sistema público de cuidados significa invertir de manera simultánea en empleo, productividad, bienestar y equidad.

3. El verdadero reto comienza en la implementación: Aunque la promulgación merece ser celebrada, la ONU advirtió que el éxito de la ley dependerá de lo que ocurra a partir de mañana. Para que estos derechos puedan ejercerse en la vida cotidiana, será imperativo garantizar recursos sostenibles, fortalecer a las instituciones, ampliar la oferta de servicios de calidad y crear mecanismos de rendición de cuentas.

Para concluir, las Naciones Unidas reiteraron que la agenda de cuidados ocupa un lugar central en su marco de cooperación con la Ciudad de México.

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El organismo se comprometió a seguir acompañando este esfuerzo histórico aportando evidencia, cooperación técnica y alianzas estratégicas para asegurar que el nuevo sistema de cuidados capitalino sea verdaderamente universal, inclusivo y sostenible.