Emplacamiento de scooters y bicis eléctricas en CDMX: requisitos y cómo realizar el trámite

Gobierno CDMX inicia emplacamiento de vehículos eléctricos como bicicletas y scooters (Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) inició esta semana el proceso de emplacamiento de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP), es decir, los scooters y bicicletas eléctricas.

La dependencia abrió el proceso el 1 de junio de pasado y la convocatoria para realizar el registro de los vehículos VEP y VEMEPE está dirigida tanto a usuarios como empresas.

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¿Qué vehículos eléctricos se deben de emplacar?

Los VEMEPE son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora.

Se clasifican en dos categorías:

Tipo A: para vehículos con un peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: para vehículos con un peso de entre 35 y 350 kilogramos.

Por su parte, los VEP cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

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Para facilitar la identificación del vehículo, la plataforma cuenta con un catálogo previamente registrado por el distribuidor, y será la persona solicitante quien seleccione su tipo de vehículo a través de la plataforma.

¿Cómo se realiza el trámite?

De acuerdo con la dependencia, el realiza de forma digital, a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/.

Una vez que la dependencia valide la información y documentación proporcionada, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y así, efectuar el pago correspondiente.

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Ahí mismo, el usuario podrá establecer la cita para acudir, por única ocasión, a un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejará los documentos originales previamente enviados y, en su caso, se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

¿Qué documentos necesitas?

Identificación oficial vigente con fotografía (Las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente)

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente)

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

¿Qué documentos debe recibir?

Como resultado del trámite, los VEMEPE recibirán placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

En el caso de los VEP, se entregará el Distintivo de Movilidad Eléctrica, integrado por dos calcomanías —una vertical y una horizontal— para su colocación en el vehículo, además de la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

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Convocatoria para empresas

La Semovi hizo un llamado a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen vehículos de movilidad eléctrica personal a registrarse en la Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal, con el propósito de que los modelos que ofrecen sean incorporados al sistema.

La dependencia indicó que actualmente, alrededor del 80% de las empresas del sector ya se encuentran registradas.

Las empresas deberán enviar un correo electrónico a registro.vemepe.semovi@gmail.com, indicando en el asunto el nombre de la denominación o razón social.

Posteriormente, deberán remitir en formato PDF la documentación requerida para que se programe una cita.

¿Qué documentos necesitan?

Las personas morales deberán presentar:

Acta Constitutiva que acredite la personalidad jurídica

Constancia de Situación Fiscal vigente, con una antigüedad no mayor a 90 días

Documento que acredite la representación legal de la persona promovente (poder notarial o instrumento jurídico con facultades de administración o representación, según corresponda)

Identificación oficial vigente de la persona representante legal

Correo electrónico para recibir notificaciones

Número telefónico de contacto Una vez revisada y validada la documentación, la SEMOVI notificará por correo electrónico la fecha y hora de la cita para que la persona representante legal acuda a la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.

Durante la cita será necesario presentar la documentación original y copia para su cotejo.

Posteriormente, la dependencia entregará el usuario y la contraseña para acceder al Sistema , además de enviar al correo registrado un enlace para verificar la cuenta.

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Con la cuenta activada, las empresas deberán ingresar a la Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal: para capturar la información de cada modelo y completar el procedimiento hasta obtener la Constancia de Registro correspondiente.

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