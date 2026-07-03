EEUU promovió triunfo de Fox y Calderón “sabe que hizo fraude”: Sheinbaum responde a festejo de aniversario del expresidente panista

Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón aparecen confrontados en una composición que tiene la bandera mexicana con un matiz oscuro de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a la publicación realizada por el expresidente Felipe Calderón a través de X, donde recordó su victoria en las elecciones presidenciales de 2006.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México. Gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible”, escribió el exmandatario del PAN.

PUBLICIDAD

Ante estas declaraciones la jefa de Estado aseguró que el día de los comicios se cometió un fraude electoral al cambiar las cifras en las actas de las casillas, utilizando principalmente a los maestros de la SNTE y a la exsecretaria de Educación Publica, Elba Esther Gordillo, quien había hecho un acuerdo con Calderón.

Asimismo, recordó que durante que ese año participó como vocera del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su campaña de mayo a julio, dejando su puesto en la Secretaría de Medio Ambiente.

PUBLICIDAD