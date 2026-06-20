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CNTE se va del Zócalo sin lograr abrogración de la Ley del ISSSTE, promete fortalecerse para una próxima jornada de lucha

El magisterio disidente descarta derrota, luego de que Sheinbaum no los recibiera en Palacio Nacional

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La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el termino del paro nacional que duró 20 días y mantuvo bloqueada diferentes calles del Centro Histórico. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el termino del paro nacional que duró 20 días y mantuvo bloqueada diferentes calles del Centro Histórico. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A 20 días de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciara un plantón en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México y se movilizara en distintos estados del país, acordó en sesión de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) el receso de las manifestaciones, pese a no haber logrado que el Gobierno Federal abrogara la Ley del ISSSTE 2007.

La demanda principal tiene origen en la promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se negó a recibir a los representantes de la Coordinadora para abordar el tema en Palacio Nacional, incluso, en los días de mayor movilización de las y los maestros, quienes exigieron un encuentro con quien un día se unió a sus exigencias.

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El mitin para anunciar la conclusión de su jornada de lucha se llevó a cabo a las 10 de la mañana en Belisario Domínguez 32, ubicado en el Centro Histórico, desde las afueras de la sede nacional de la Coordinadora. Eva Hinojosa, Secretaria General de la Sección 18 de Michoacán, aseguró que es mentira que el sueldo de profesores en México ascienda a 16 mil pesos, ya que “de ahí se vienen todos los descuentos”.

Recordó que las exigencias más destacadas han pasado por varios gobiernos, sin que hasta el momento se hayan resuelto:

  • La abrogación de la Reforma Educativa Peña/AMLO y hoy Claudia Sheinbaum;
  • Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 implementada por Felipe Calderón;
  • El regreso a un sistema solidario de pensiones para una “jubilación digna”.

Información en desarrollo...

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