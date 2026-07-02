PVEM Hidalgo separa temporalmente a Fátima “N” tras detención por presuntas detonaciones en Tetepango

Fatima N Hidalgo PVEM Tetepango balazos

La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo anunció la separación temporal de Fátima “N” de sus funciones como secretaria de Vinculación Ciudadana, luego de que fuera detenida por autoridades federales tras presuntamente realizar detonaciones con arma de fuego durante la feria semanal ganadera en el municipio de Tetepango.

De acuerdo con la información difundida por el propio instituto político, la detención ocurrió la tarde del pasado lunes, cuando la ahora exfuncionaria partidista fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Tula de Allende, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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El caso generó fuerte atención en Hidalgo debido a que Fátima “N” es identificada como una figura política vinculada al PVEM, además de haber participado anteriormente como candidata a diputada local por el distrito de Pachuca Poniente.

PVEM Hidalgo se desmarca de Fátima “N”

Registro Nacional de Detenciones de Fátima N. (especial)

A través de un comunicado oficial, la dirigencia estatal del Partido Verde en Hidalgo informó que tomó la decisión de separar temporalmente a la militante de sus responsabilidades partidistas mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

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En el documento, el partido señaló que mantendrá respeto absoluto hacia las instituciones encargadas de procurar justicia y subrayó que los hechos investigados pertenecen al ámbito personal de la involucrada.

“El PVEM Hidalgo reitera su absoluto respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a la actuación de las autoridades competentes”, señaló la fuerza política en su posicionamiento público.

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Asimismo, la dirigencia dejó claro que las acciones atribuidas a Fátima “N” no representan los principios ni la línea de actuación del partido en Hidalgo.

“La conducta señalada corresponde al ámbito personal de la involucrada y no representa los principios, valores ni la forma de actuar de nuestro instituto político”, indicó el comunicado.

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Octavio Magaña Soto asegura que actuarán con responsabilidad institucional

Gustavo Magaña, líder del PVEM Hidalgo (redes)

El dirigente estatal del PVEM Hidalgo, Octavio Magaña Soto, afirmó que el partido actuará con firmeza y responsabilidad institucional frente a este caso que ha generado repercusiones políticas y mediáticas en la entidad.

“Seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad institucional, privilegiando siempre el interés del partido y el compromiso que hemos asumido con las y los hidalguenses”, sostuvo el líder estatal del PVEM.

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Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas de la detención ni sobre el tipo de arma presuntamente involucrada en los hechos ocurridos en Tetepango.

Detención ocurrió durante feria ganadera en Tetepango

Los hechos que derivaron en la detención ocurrieron durante la tradicional feria semanal ganadera en Tetepango, donde presuntamente Fátima “N” habría realizado detonaciones de arma de fuego mientras se encontraba bajo los influjos del alcohol.

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Versiones preliminares señalan que al momento del aseguramiento la mujer se encontraba acompañada por su pareja sentimental, aunque hasta ahora no se ha informado si existe alguna otra persona involucrada o presentada ante las autoridades.

La investigación permanece en manos del Ministerio Público Federal en Tula de Allende, instancia que determinará las responsabilidades legales correspondientes y definirá la situación jurídica de la excandidata del PVEM.

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