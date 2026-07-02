México

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 2 de julio

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Guardar
Google icon
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir de casa, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del informe, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de hoy para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

PUBLICIDAD

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino señaló que la calidad del aire es “Aceptable” este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Moderado” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)
De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país.

Señalada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Auditorías exprés con video y audio del SAT: ¿Cómo funcionan y en qué casos aplica?

Desde este 1 de enero de 2026, la autoridad fiscal está facultada para llegar a un local, grabar la inspección y frenar la emisión de CFDI mientras revisa si las operaciones fueron reales

Auditorías exprés con video y audio del SAT: ¿Cómo funcionan y en qué casos aplica?

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

Cinemex anunció la preventa para ver el icónico primer concierto del “Divo de Juárez””

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

COPARMEX alerta sobre incertidumbre en revisión del T-MEC y pide fortalecer condiciones internas en México

Las revisiones anuales del T-MEC genera incertidumbre para las inversiones

COPARMEX alerta sobre incertidumbre en revisión del T-MEC y pide fortalecer condiciones internas en México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

Skin cycling: por qué las mexicanas abandonan la rutina de 10 pasos

El auge del skin cycling en México revoluciona el cuidado de la piel al sustituir las complejas rutinas de belleza por un método minimalista que promete proteger la salud cutánea

Skin cycling: por qué las mexicanas abandonan la rutina de 10 pasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

ENTRETENIMIENTO

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

Macabro 2026: fechas, sedes y actividades por los 25 años del Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX

Tunden a Nodal por ignorar a Ángela Aguilar y festejar cariñosamente con María José goles de México contra Ecuador

Internautas critican a Pepe Aguilar tras video llorando por triunfo de México sobre Ecuador

DEPORTES

¿Por qué a la Selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones”?

¿Por qué a la Selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones”?

Coco, el gato de Palacio Nacional, se pone la playera de la Selección Mexicana tras el pase a octavos del Mundial 2026

Erling Haaland responde a la Selección Mexicana tras copiar festejo de remo vikingo a Noruega

¿Y si sí? Este es el complicado historial de Inglaterra en Mundiales disputados en ciudades de gran altitud

Harry Kane, Declan Rice y más jugadores hablan sobre el México vs Inglaterra en el Estadio Azteca: “No hay nada más grande”