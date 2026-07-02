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Fuertes lluvias provocan inundaciones y rescates en avenidas principales del Edomex

Las complicaciones afectaron a los municipios de Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán y Ecatepec

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Inundaciones lluvias Tlalnepantla Coacalco Tultitlán Cuautitlán Izcalli Edomex
Inundaciones lluvias Tlalnepantla Coacalco Tultitlán Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles provocaron severas afectaciones en distintos municipios del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli, donde se reportaron inundaciones, tráfico colapsado y rescates de automovilistas atrapados por el agua.

En el municipio de Tlalnepantla, elementos de Protección Civil, bomberos y cuerpos de emergencia desplegaron operativos para atender las inundaciones registradas en importantes vialidades como Periférico Norte, donde varios vehículos quedaron varados debido al aumento del nivel del agua en la zona de Valle Dorado.

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Las autoridades realizaron labores de rescate para auxiliar a una conductora y una menor que quedaron atrapadas en medio de las corrientes, además de implementar trabajos para agilizar la circulación y retirar vehículos afectados.

Periférico Norte y Gustavo Baz registran severas inundaciones

Inundación Valle Dorado Tlalnepantla
Inundación en periférico norte, zona de Valle Dorado en Tlalnepantla (Gob. Tlalnepantla/FB)

Entre las zonas más afectadas en Tlalnepantla se encontraban la vía Gustavo Baz y la Avenida Reyes Heroles, donde la acumulación de agua provocó largas filas de automóviles y tránsito lento durante varias horas.

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Automovilistas reportaron complicaciones para avanzar en distintos puntos de Periférico Norte, mientras que brigadas de emergencia trabajaron con bombas de extracción y labores de desazolve para disminuir los niveles de agua acumulada.

Granizada agrava afectaciones en Coacalco

Inundación en la avenida López Portillo en Coacalco, Estado de México.. Varios vehículos atrapados por el agua, incluyendo un automóvil blanco y un camión con una carga de palets. La calzada inferior de la avenida está cubierta por el agua.

En Coacalco, la fuerte lluvia estuvo acompañada por caída de granizo, situación que incrementó las afectaciones en distintas colonias y avenidas principales del municipio.

Varias vialidades registraron encharcamientos severos y circulación complicada, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones para evitar accidentes.

Entre los puntos con mayores afectaciones destacan la Avenida José López Portillo, a la altura de Plaza Coacalco y Fantasías Miguel, así como el Eje 15 en Rinconada San Felipe.

También se reportaron problemas de movilidad en Orquídeas, en Los Héroes Coacalco; el Bulevar de las Flores, a la altura de la ETI y del Deportivo Villa de las Flores; además del Bulevar Coacalco desde la zona de la BTK hasta la Avenida Mexiquense.

Vialidades colapsadas en Ecatepec y Tultitlán

Inundación granizada Coacalco Edomex clima lluvias
Inundación granizada Coacalco Edomex clima lluvias (especial)

En municipios como Ecatepec y Tultitlán también se reportaron importantes afectaciones derivadas de las lluvias, principalmente por anegaciones y tránsito lento en avenidas de alta afluencia vehicular.

Aunque cuerpos de emergencia ya trabajan en distintos puntos para atender los reportes ciudadanos, automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos debido al colapso vial generado por las precipitaciones.

En Coacalco, otros puntos críticos reportados fueron el Eje 8, desde Little Caesars hasta El Borrego de Oro; el cruce de Bulevar Coacalco y Eje 3; además de la Avenida Mexiquense entre Bulevar Coacalco y Zarzaparrillas.

Asimismo, Zarzaparrillas, entre la ETAC y Avenida Mexiquense, presentó severos encharcamientos que complicaron la circulación vehicular durante varias horas.

Autoridades mantienen monitoreo por nuevas lluvias

Inundación granizada Izcalli Edomex clima lluvias
Inundación granizada Izcalli Edomex clima lluvias (Gob. C. Izcalli/FB)

Las autoridades municipales y estatales mantienen monitoreo permanente debido a la posibilidad de que continúen las lluvias durante las próximas horas en la zona metropolitana del Valle de México.

Protección Civil recomendó a la población evitar tirar basura en calles y alcantarillas para prevenir taponamientos, además de no intentar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.

También se pidió a los automovilistas reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y buscar rutas alternas para evitar quedar atrapados en vialidades afectadas.

Las lluvias intensas han generado complicaciones recurrentes en distintos municipios mexiquenses durante la actual temporada, especialmente en zonas con problemas de drenaje como la López Portillo, ya que la avenida no tiene salida ante la bajada de las partes altas de los municipios de Tultitlán y Coacalco, por lo cual constantemente se han visto rebasadas las autoridades municipales y estatales, afectando a miles de automovilistas y pasajeros que deben circular por la zona.

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