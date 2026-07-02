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Piden a Brugada plan especial y semáforo de ocupación para festejos de México en el Mundial tras muerte de aficionados

La diputada Laura Ballesteros pidió al gobierno capitalino publicar el protocolo que se usó en los festejos en Reforma

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Laura Ballesteros propuso un semáforo de ocupación en eventos masivos. | Gobierno de CDMX
Laura Ballesteros propuso un semáforo de ocupación en eventos masivos. | Gobierno de CDMX

Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado a que el gobierno de la Ciudad de México desarrolle una estategia de gestión de riesgos y se implemente un semáforo de ocupación para eventos masivos, en el marco de los festejos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esto luego de que el martes pasado cuatro personas murieron durante la celebración del triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador, en la avenida Paseo de la Reforma.

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La legisladora exigió que la administración que el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, transparente el protocolo institucional aplicado durante los recientes festejos.

Ballesteros acusó que la tragedia pudo prevenirse con una adecuada planeación y gestión de riesgos, ya que el aumento en la asistencia era “un escenario gradual y plenamente previsible”.

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La diputada lamentó el fallecimiento de cuatro personas que celebraban el triunfo de la selección en la zona del Ángel y exigió que se transparenten los detalles sobre el número de elementos de Protección Civil, ambulancias y unidades médicas disponibles, así como los controles aplicados para ordenar accesos, salidas y flujos de personas.

Sostuvo que la información debe ser pública para dar certeza a quienes asisten a las celebraciones relacionadas con la selección mexicana.

“Con todo nuestro corazón el fallecimiento de personas en los festejos del triunfo de la selección mexicana, nuestro más sincero pésame a sus familias.

“Necesitamos una respuesta contundente por parte del gobierno de la Ciudad de México”, insistió.

En este sentido, la diputada propuso instalar un semáforo de ocupación y capacidad en los espacios públicos de la Ciudad de México donde se realicen eventos masivos, como ya ocurre en Jalisco durante el Mundial.

Explicó que este mecanismo permitiría a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre su presencia en estos puntos

“Un semáforo que le permita a la gente tomar decisiones con información, para cuidarse, saber en semáforo verde, ámbar o rojo, la capacidad para poder ocupar el espacio o que se puedan mover a otro lado”.

Ballesteros subraya que la estrategia de seguridad no puede limitarse a la instalación de más pantallas para distribuir a los asistentes.

Señala que se requiere un modelo integral de protección civil y atención de emergencias.

“No se trata únicamente de colocar más pantallas; se requiere una estrategia integral para proteger la vida de quienes asisten a estos eventos”, comentó.

La legisladora insisitió en que el gobierno capitalino presenté toda la información sobre el operativo implementado y el previsto para el partido de México contra Inglaterra, que se realizará el domingo a las 18:00 horas, en la Ciudad de México, recalcando que debe enfocarse en la gestión de riesgos.

Este plan debe contemplar aforos, rutas de evacuación, atención prehospitalaria, coordinación interinstitucional y mecanismos de información en tiempo real para la ciudadanía.

Reportan cuatro muertes durante festejos del Mundial 2026

Ayer, el gobierno de la Ciudad de México confirmó un cuarto fallecimiento derivado de los festejos en Paseo de la Reforma tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

Nadine Gasman, secretaria de Salud capitalina, informó que la cuarta víctima es un hombre de 30 años de edad, cuya identidad permanece desconocida, quien fue trasladado al hospital tras presentar convulsiones y sangrado digestivo, pero falleció pese a las maniobras de reanimación.

Las tres primeras víctimas, dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44, murieron por asfixia en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Las cuatro personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos y después llevadas a hospitales, pero no sobrevivieron.

Gasman destacó que el operativo de atención desplegado durante el evento incluyó mil 615 atenciones médicas, tanto en el estadio como en las 14 carpas sobre Reforma y el Fan Fest del Zócalo.

De ese total, 28 personas requirieron traslado hospitalario por contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, expresó condolencias a los familiares y aseguró que la dependencia colaborará en las investigaciones para esclarecer los hechos y mejorar los protocolos de seguridad en este tipo de eventos masivos.

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