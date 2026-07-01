México

Pronóstico del clima en Ciudad de México este miércoles: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir de tu casa, averigua el pronóstico del clima en Ciudad de México para las siguientes horas en este miércoles 1 de julio.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este miércoles, se estima que en Ciudad de México habrá un 64% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 13°. La nubosidad será del 82% y por la noche habrá una probabilidad del 60% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en la CDMX

Podría pensarse que debido a su situación geográfica y a su tamaño, la Ciudad de México tendría un clima subtropical homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX y se mueve entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que nevó en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? entusiasmo por gol de Quiñones provoca micro sismo en CDMX

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? entusiasmo por gol de Quiñones provoca micro sismo en CDMX

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

El artillero mexicano metió su primer gol en una Copa del Mundo con algo en la cabeza

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

Morena aplicará filtro a candidaturas de 2027 a través de la UIF, SAT y la Secretaría de Seguridad

Ariadna Montiel dio a conocer los distintos mecanismos que aplicará el partido oficialista para elegir a los aspirantes a gubernatura

Morena aplicará filtro a candidaturas de 2027 a través de la UIF, SAT y la Secretaría de Seguridad

¿Cuál es la temperatura promedio en Mérida?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Mérida?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

DEPORTES

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? entusiasmo por gol de Quiñones provoca micro sismo en CDMX

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? entusiasmo por gol de Quiñones provoca micro sismo en CDMX

México vs Ecuador EN VIVO: el anfitrión está a minutos de cumplir el sueño

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

Cuadro por cuadro: Así fue el tremendo gol de Julián Quiñones que despertó el sueño de México ante Ecuador

Mundial 2026: Así fue la espectacular combinación con Quiñones para que Raúl Jiménez metiera el 2 a 0 Ecuador