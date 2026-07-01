Pensión Mujeres Bienestar 2026: el aviso importante a las beneficiarias antes de recibir su pago

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibieron un aviso importante que deben tener en cuenta antes de que inicie el próximo periodo de pagos que se realizará durante julio (Secretaría del Bienestar)

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibieron un aviso importante que deben tener en cuenta antes de que inicie el próximo periodo de pagos que se realizará durante julio.

El programa fue impulsado en 2025 por el gobierno de México y está disponible en toda la República Mexicana para todas las mujeres que tengan de 60 a 64 años de edad. Este año, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

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El objetivo de esta política es brindar un recurso monetario para que estas beneficiarias puedan tener un reconocimiento y sustento que les permita tener una vejez más digna y plena.

Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso importante a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

La página oficial de los Programas para el Bienestar advirtió que es falso que los beneficiarios deban realizar un trámite de actualización de datos para seguir recibiendo sus pagos. La autoridad señaló que ese tipo de mensajes busca confundir a la población y recalcó que los apoyos se entregan sin intermediarios.

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El comunicado explicó que estas políticas son derechos garantizados y se otorgan de manera gratuita y directa. La administración insistió en que ningún beneficiario debe pagar, entregar documentos personales a terceros ni seguir instrucciones fuera de los canales oficiales para continuar recibiendo sus apoyos.

“¡No te dejes engañar! Es falso que debas realizar un trámite de actualización de datos para seguir recibiendo tus pagos. Los Programas para el Bienestar son derechos del pueblo y se entregan de manera gratuita, directa y sin intermediarios", indicó la página de los programas.

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El video muestra un evento público de registro para programas del gobierno bajo una carpa. Personal con chalecos del "Gobierno de México" asiste a los asistentes y distribuye documentos. Se observa a personas firmando formularios y formando parte de una audiencia. Se presenta una advertencia sobre no compartir datos personales con fuentes no oficiales y la importancia de consultar canales oficiales para obtener información. Las imágenes incluyen el proceso de registro y la interacción entre el personal y los participantes. Este es un video de campaña informativa.

¿Cuándo es el próximo pago a las beneficiarias?

Aunque las autoridades del programa no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

Calendario tentativo de pagos

Letra A | lunes 6 de julio de 2026

Letra B | martes 7 de julio de 2026

Letra C | miércoles 8 de julio de 2026

Letra C | jueves 9 de julio de 2026

Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026

Letra G | lunes 13 de julio de 2026

Letra G | martes 14 de julio de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026

Letra L | jueves 16 de julio de 2026

Letra M | viernes 17 de julio de 2026

Letra M | lunes 20 de julio de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026

Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026

Letra R | jueves 23 de julio de 2026

Letra R | viernes 24 de julio de 2026

Letra S | lunes 27 de julio de 2026

Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

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Formas de comprobar si ya llegó el depósito

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a las beneficiarias la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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