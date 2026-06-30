Secretaría de Salud reconoce caso de medicamentos caducados en Hospital Infantil de México, investigan falta administrativa

David Kershenobich durante la mañanera del pueblo de este 30 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

El secretario de Salud, David Kershenobich aseguró que el caso de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México en investigación tras años de diversas denuncias por parte de los derechohabientes.

“Esos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar a la administración del nuevo director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años y estaban caducos”, declaró el funcionario durante la mañanera del pueblo de este 30 de junio en Palacio Nacional.

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Ante el cuestionamiento, la autoridad sanitaria también argumentó que la falta de medicamentos se encuentra bajo indagación para saber quienes son los responsables de esta situación y determinar los motivos del desabasto.

La cifra aproximada de fármacos afectados son 18.4 millones de piezas con un valor superior a 121 millones de pesos.

Sheinbaum abre la puerta a una posible sobrecompra de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó que los posibles implicados en este problema podrían tener una falta administrativa grave, si se detecta que no cumplieron las normativas de la salud pública.

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Asimismo, dio a conocer que existe la posibilidad de una sobrecompra de medicinas, las cuales no fueron utilizadas en tiempo y forma, dando como resultado su vencimiento.

Varios envases y pastillas de medicamentos con fechas de caducidad pasadas se muestran sobre una superficie, con la entrada de emergencia de un hospital de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay que ver si se compraron medicamentos de más en algún momento. Porque el que se haya detectado en 2023, no quiere decir que hubiera medicamentos del 2017. Por eso hay que revisar cuándo fue la caducidad de esos medicamentos”, señaló la mandataria mexicana en su conferencia matutina de este martes.

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Médicos residentes exigen destitución de autoridades por acoso en hospital infantil

Hace unas semanas médicos residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” iniciaron un paro laboral limitado a actividades no críticas, tras denunciar casos de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro de la institución. A través de un comunicado dirigido a autoridades federales y difundido públicamente, el personal de salud exigió la destitución de los doctores señalados por estos actos y reclamaron protección efectiva para quienes presentan denuncias, así como garantías de que no habrá represalias.

El colectivo, ahora constituido formalmente como Coalición de Médicos Residentes del hospital, remarcó que la protesta no afecta áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Hospitalización, asegurando así la atención continua de los pacientes más vulnerables. Señalaron que pese a meses de denuncias y apertura de expedientes, no obtuvieron una respuesta satisfactoria de las autoridades, lo que los llevó a tomar esta medida.

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En su carta a la sociedad, los médicos informaron haber recibido amenazas de baja para quienes participen en el paro y advertencias migratorias para residentes extranjeros. Solicitan la intervención de organismos de derechos humanos y la instauración de una mesa de diálogo institucional, señalando que ningún espacio de formación debe sostenerse sobre el miedo ni la violencia laboral.