Trabajadoras del hogar: guía paso a paso para solicitar afiliación en el IMSS

Tu patrón o patrona está obligado por ley a registrarte, sin importar si vas un día a la semana o vives en la casa. Aquí te explicamos qué hacer si no te lo han dado y cómo denunciarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres trabajadora o trabajador del hogar , tienes derecho al IMSS desde el primer día de trabajo. Tu patrón o patrona está obligado por ley a registrarte, sin importar si vas un día a la semana o vives en la casa. Aquí te explicamos qué hacer si no te lo han dado y cómo denunciarlo.

Esto aplica para ti aunque trabajes “por días”

Desde el 16 de mayo de 2023, la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es obligatoria para todas las personas que trabajan en casas particulares.

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No importa si limpias, cocinas, cuidas niños o adultos mayores, planchas o haces las compras del hogar. Tampoco importa si vas solo un día a la semana, si trabajas para varias familias o si vives en la casa donde laboras.

Si tu patrón no te ha registrado, está incumpliendo la ley.

Una vez afiliada, tienes acceso a los cinco seguros que contempla la Ley del Seguro Social, sin tiempos de espera ni restricciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué te da el IMSS si te registran

Una vez afiliada, tienes acceso a los cinco seguros que contempla la Ley del Seguro Social, sin tiempos de espera ni restricciones:

Seguro de Enfermedades y Maternidad: atención médica, medicamentos y hospitalización para ti y tus familiares dependientes, más el pago de incapacidades por enfermedad.

Seguro de Riesgos de Trabajo: cubre accidentes en el trabajo o en el trayecto, enfermedades laborales y rehabilitación.

Seguro de Invalidez y Vida: pensión si quedas con una incapacidad permanente, o apoyo para tus beneficiarios en caso de fallecimiento.

Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez: genera un ahorro para tu pensión cuando llegues a la edad de retiro.

Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales: acceso a estancias infantiles, actividades culturales y deportivas.

Además, el registro al IMSS activa de forma automática tu cuenta en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde se acumula un fondo para vivienda con el mismo pago mensual.

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Qué documentos necesitas tener a la mano

El trámite se hace en línea y no requiere documentos físicos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite se hace en línea y no requiere documentos físicos. Antes de empezar, tanto tú como tu patrón deben tener listos:

De parte del patrón: CURP y correo electrónico.

De tu parte: Número de Seguridad Social (NSS), CURP, domicilio, salario diario o mensual y los días que trabajas.

Si no tienes NSS, puedes obtenerlo en el portal del IMSS con solo tu CURP y un correo electrónico, sin costo.

Cómo registrarte: paso a paso

El trámite se realiza en imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/inscripcion, disponible las 24 horas. Si prefieres hacerlo en persona, las subdelegaciones del IMSS atienden de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

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Paso 1: El patrón ingresa su CURP y correo electrónico para iniciar el trámite. El sistema pedirá una declaración de veracidad de los datos.

Paso 2: Se completan los datos de contacto y domicilio del empleador.

Paso 3: Se registran los datos de la trabajadora: NSS, CURP, domicilio y, si se desea, correo electrónico. Se indica si trabaja por mes completo o por días específicos y se anota el salario. Este no puede ser menor al salario mínimo de la Ciudad de México.

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Paso 4: Se revisan y confirman todos los datos. El sistema permite hacer correcciones antes de continuar.

Paso 5: Se descarga el formato de incorporación y la línea de captura para el pago. El pago puede hacerse en BBVA en línea, en ventanilla bancaria o por transferencia al Scotiabank con la CLABE 044180001068672782, usando como referencia el NSS de la trabajadora (11 dígitos, sin espacios ni guiones).

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Una vez completado el pago, el patrón debe enviar el comprobante al correo coordinacion.afil@imss.gob.mx.

Cuánto cuesta y quién paga

El trámite de registro no tiene costo. Las cuotas se calculan según el salario real de la trabajadora y los días laborados.

El primer mes se paga a periodo vencido. A partir del segundo, el pago debe hacerse de manera anticipada, antes del día 20 de cada mes.

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El IMSS ofrece una calculadora gratuita para que tanto patrones como trabajadoras puedan estimar cuánto corresponde pagar: adodigital.imss.gob.mx/pth_calculadora/

Como referencia, según El Economista, un patrón que contrata a alguien cuatro días al mes pagaría $519.81 pesos, mientras que la trabajadora aportaría $53.42 pesos.

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Si tu patrón no quiere registrarte, puedes denunciarlo

Tienes cuatro canales oficiales para presentar una denuncia ante el IMSS:

Teléfono: 800 623 2323, opción 5 y luego opción 4. También resuelven dudas sobre el trámite.

Portal en línea: adodigital.imss.gob.mx/denunciaPTH

Correo electrónico: denuncia.enlinea@imss.gob.mx

Presencial: en el Departamento de Auditoría a Patrones de cualquier subdelegación del IMSS en tu ciudad.

Para consultas sobre el Infonavit, el número es 800 008 3900 desde cualquier parte del país, o 55 9171 5050 desde la Ciudad de México.

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La brecha entre el derecho y la realidad

A pesar de que la obligatoriedad lleva casi tres años vigente, al corte de febrero de 2026 solo 38,643 trabajadoras del hogar contaban con afiliación, de acuerdo con cifras del propio instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México hay 2.3 millones de personas que trabajan en casas particulares. De ese total, 9 de cada 10 son mujeres, según datos del IMSS.

A pesar de que la obligatoriedad lleva casi tres años vigente, al corte de febrero de 2026 solo 38,643 trabajadoras del hogar contaban con afiliación, de acuerdo con cifras del propio instituto. Eso representa apenas el 1.8% del universo total.

El número de afiliaciones ha permanecido estancado desde el arranque del programa. El punto más alto se registró en noviembre de 2023, con 64,983 personas inscritas, cifra que no se ha vuelto a alcanzar.