Senadora del PRI condena presunta agresión de exdirector de Pemex a su esposa: exige cero impunidad

Carolina Viggiano condenó las denuncias contra Víctor Rodríguez Padilla y exigió que no haya impunidad en casos de violencia contra las mujeres. (Foto: Twitter/caroviggiano)

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, condenó públicamente las denuncias por presunta violencia familiar contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez.

A través de sus redes sociales, la legisladora calificó como injustificable cualquier acto de violencia contra las mujeres y cuestionó que personas señaladas por este tipo de conductas ocupen cargos públicos.

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Carolina Viggiano arremete contra el exdirector de Pemex

En su publicación, Viggiano afirmó que “ninguna agresión puede justificarse ni quedar impune” y lanzó fuertes críticas contra Rodríguez Padilla, tanto por su desempeño al frente de Pemex como por las acusaciones de violencia familiar.

La senadora del PRI llamó a investigar a Víctor Rodríguez tras la difusión de un video con presunta violencia familiar.

La legisladora sostuvo que el exfuncionario “nunca tuvo la capacidad para estar al frente de Pemex” y aseguró que ahora enfrenta señalamientos aún más graves tras la difusión del video.

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Además, cuestionó que el propio Rodríguez Padilla pidiera prudencia para proteger a sus hijos cuando, según las imágenes difundidas, la presunta agresión habría ocurrido frente a ellos.

Finalmente, Viggiano planteó una reflexión sobre la permanencia de perfiles similares en espacios de poder al preguntar cuántas personas con conductas de este tipo continúan ocupando cargos públicos.

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Video difundido en redes desata denuncias por violencia familiar

La polémica comenzó luego de que María Felicia Jiménez publicara un video de cuatro minutos con 41 segundos en redes sociales, donde presuntamente se observa a Víctor Rodríguez Padilla ejerciendo violencia física en su contra.

La polémica surgió tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa una agresión física. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

Junto con la grabación, la mujer aseguró que decidió hacer pública la situación después de varios años de presuntos episodios de violencia y expresó temor por su integridad y la de sus hijos menores.

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En su mensaje también pidió la intervención de las autoridades, argumentando que la cercanía del funcionario con integrantes del gobierno federal podría representar un obstáculo para obtener justicia y protección.

Hasta el momento de la difusión inicial del video, Rodríguez Padilla no había emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones.

Sheinbaum pide investigar las acusaciones y brindar apoyo a la víctima

Tras hacerse público el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las denuncias deben investigarse conforme a la ley y aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo a la presunta víctima.

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Claudia Sheinbaum pidió que las denuncias contra Víctor Rodríguez Padilla sean investigadas conforme a la ley. (Presidencia)

La mandataria indicó que María Felicia Jiménez recibirá acompañamiento institucional y que, si decide presentar una denuncia formal, contará con el respaldo de las autoridades correspondientes.

Asimismo, precisó que no había sostenido comunicación con Rodríguez Padilla después de conocerse las acusaciones y reiteró que corresponde a las instancias competentes esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

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Oposición exige sanciones y protección para la familia

Las denuncias también provocaron reacciones entre legisladoras de oposición, quienes exigieron una investigación inmediata, medidas cautelares para proteger a María Felicia Jiménez y sanciones en caso de comprobarse los hechos.

La oposición exigió sanciones inmediatas y protección para la familia de la presunta víctima. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha (Reuters)

Entre los principales antecedentes del caso destacan:

La difusión de un video en el que presuntamente se observa a Víctor Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a su esposa.

La denuncia pública de María Felicia Jiménez, quien afirmó temer por su seguridad y la de sus hijos.

La petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para que las autoridades investiguen los hechos y garanticen apoyo institucional a la presunta víctima.

Los llamados de legisladoras de oposición para evitar cualquier acto de impunidad y proteger a la familia.

El debate público sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a denuncias de violencia de género.

Caso reaviva el debate sobre violencia de género en servidores públicos

La difusión del video y las reacciones de actores políticos han colocado nuevamente en la agenda pública la discusión sobre la violencia contra las mujeres y la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos.

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El caso reavivó el debate sobre la violencia de género en México y la necesidad de fortalecer su combate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras continúan las exigencias de distintos sectores para que el caso sea esclarecido, las autoridades deberán determinar si existen elementos para iniciar o fortalecer las investigaciones correspondientes.

El caso también ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios y organizaciones han insistido en que las denuncias de violencia familiar deben investigarse con perspectiva de género y sin importar el cargo o la posición política de las personas involucradas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

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