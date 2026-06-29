¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte del 2026? Se acerca el mes más inquietante para México (AP Foto/Ariana Cubillos)

El sismo de mayor magnitud registrado en 2026 ha sido el terremoto de Filipinas, con una fuerza de 7.8 Mw el 8 de junio.

Este evento, que activó alertas de tsunami y dejó severos daños materiales, ha provocado un interés global y ha detonado búsquedas sobre actividad sísmica, en especial tras los recientes movimientos en Venezuela.

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En México, la inquietud crece ante la llegada de septiembre, considerado históricamente el mes con mayor actividad sísmica en el país.

Terremoto de Filipinas: el más fuerte de 2026 a nivel internacional

El terremoto de Filipinas del 8 de junio de 2026 se posiciona como el movimiento telúrico más intenso del año, con una magnitud de 7.8 Mw. El sismo se originó a 10 kilómetros de profundidad y afectó principalmente a la provincia de Sarangani. Las autoridades locales reportaron más de 32,000 familias desplazadas debido a los daños en viviendas y la infraestructura.

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El impacto no fue sólo material. Los deslizamientos de tierra masivos arrasaron comunidades enteras, y las alertas de tsunami forzaron la evacuación de miles de habitantes en zonas costeras. El saldo preliminar incluye decenas de víctimas mortales, así como una crisis humanitaria para la región.

Terremoto de Filipinas: el más fuerte de 2026 a nivel internacional REUTERS/Noel Celis

En el contexto global, la actividad sísmica ha registrado niveles elevados en lo que va de 2026. El caso de Filipinas destaca no solo por la magnitud, sino también por la rapidez y el nivel de destrucción. La respuesta de emergencia involucró a equipos internacionales ante la magnitud de las afectaciones y la necesidad de ayuda inmediata para los damnificados.

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Venezuela: el sismo más mortífero, el segundo más fuerte del año

El sismo doble en Venezuela del 24 de junio, con magnitudes de 7.2 Mw y 7.5 Mw, ha sido el más letal de 2026 hasta el momento. Los movimientos ocurrieron en el centro del país, con escasos segundos de diferencia y poca profundidad, lo que incrementó los daños en zonas urbanas.

El balance oficial reporta más de 1,400 personas fallecidas y cientos de heridos. Las tareas de rescate continúan, y la cifra de víctimas podría aumentar en los próximos días. La intensidad del evento y su cercanía a ciudades densamente pobladas explican la alta mortalidad registrada.

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Las búsquedas relacionadas con sismos han aumentado en las últimas semanas, según datos de Google Trends, debido a la preocupación por el incremento de temblores fuertes en América Latina.

México: el sismo de mayor magnitud en 2026

En territorio mexicano, el sismo más fuerte del año ocurrió el 2 de enero en el estado de Guerrero, con una magnitud de 6.5 Mw y epicentro en San Marcos. Este temblor activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y en diversas entidades del centro del país. No se reportaron víctimas mortales, pero sí daños estructurales en viviendas y escuelas, así como evacuaciones preventivas.

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El evento es el más intenso registrado en México en los últimos cuatro años, superando la magnitud de los movimientos ocurridos desde 2022. Las autoridades de Protección Civil reforzaron los protocolos de revisión de inmuebles y la información preventiva para la población tras el sismo.

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Imagen vía REUTERS. ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVOS

Septiembre: el mes más inquietante para la población mexicana

La llegada de septiembre incrementa la inquietud en México por la memoria de sismos históricos ocurridos en ese mes. El comportamiento de las búsquedas en línea refleja el interés y la preocupación social por la posibilidad de nuevos eventos de gran magnitud.

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Las instituciones de monitoreo sísmico han reiterado que la frecuencia de temblores no depende de la fecha, aunque las coincidencias de años anteriores mantienen la percepción de riesgo en la población. Ante la proximidad del mes, las autoridades insisten en la importancia de mantener y actualizar los planes de emergencia familiar y escolar.

Actividad sísmica global y percepción social

El año 2026 se caracteriza por una actividad sísmica intensa, con episodios de alto impacto en Filipinas, Venezuela y México. El registro de eventos de gran magnitud y el efecto en miles de personas han detonado una ola global de consultas en buscadores sobre riesgos sísmicos, medidas preventivas y pronósticos para los próximos meses.

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Las cifras de desplazados, víctimas y daños materiales reflejan la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos. La atención internacional y la cooperación entre países han sido claves para la respuesta en casos de emergencia, mientras que en México, la población se mantiene alerta ante la llegada de septiembre.