Baja al inframundo mexica: Horarios, precios y cómo visitar el nuevo Templo de Ehécatl y Juego de pelota en el Centro

La recreación del inframundo mexica en el nuevo Templo de Ehécatl y Juego de Pelota invita a los visitantes a explorar un espacio con esculturas y motivos luminosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, el público podrá recorrer dos de los hallazgos arqueológicos más importantes de las últimas décadas en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrió visitas guiadas al Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y al Juego de Pelota de Tenochtitlan, vestigios localizados bajo la calle de República de Guatemala, a unos pasos del Museo del Templo Mayor.

La experiencia permite descender varios metros bajo el nivel actual del Centro Histórico para conocer estructuras que permanecieron ocultas durante más de cinco siglos y que formaban parte del recinto ceremonial de la antigua México-Tenochtitlan.

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Debido a que las excavaciones arqueológicas continúan, los recorridos estarán disponibles únicamente durante un periodo limitado y con cupo reducido.

¿Dónde se encuentra el Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota?

Los vestigios se localizan debajo del actual Hotel Catedral, en la calle República de Guatemala 16, justo detrás de la Catedral Metropolitana y muy cerca del Museo del Templo Mayor.

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Durante las excavaciones realizadas por especialistas del INAH se descubrieron los restos del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, dios mexica del viento, así como parte del Juego de Pelota de Tenochtitlan, considerado uno de los espacios ceremoniales más importantes de la antigua capital mexica.

Actualmente ambos forman parte de un museo subterráneo al que únicamente puede accederse mediante visitas guiadas.

Horarios, precio y cómo reservar tu visita

Si deseas conocer este espacio arqueológico, toma en cuenta la siguiente información:

Días: martes a sábado.

Horarios disponibles: 9:30, 11:00 y 12:00 horas .

Costo: el recorrido está incluido con el boleto de acceso al Museo del Templo Mayor , cuyo precio es de 105 pesos para nacionales y extranjeros con residencia en México.

Cupo: máximo 15 personas por grupo .

Reservación: es indispensable solicitar lugar previamente mediante los correos electrónicos habilitados por el Museo del Templo Mayor.

Los recorridos estarán disponibles hasta el 19 de julio, ya que posteriormente el sitio volverá a cerrarse para permitir que continúen las investigaciones arqueológicas.

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¿Por qué este sitio era considerado un portal al inframundo?

Más allá de su función deportiva, el Juego de Pelota tenía un profundo significado religioso para los pueblos mesoamericanos.

De acuerdo con especialistas del INAH, la cancha representaba simbólicamente la superficie terrestre y funcionaba como un vínculo entre el mundo de los vivos, el inframundo y el cosmos.

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En este espacio se desarrollaban ceremonias rituales, guerras simbólicas y, en determinados momentos, sacrificios asociados con la renovación de la vida, la fertilidad y el equilibrio del universo según la cosmovisión mexica.

Los arqueólogos también consideran que el sitio estuvo en uso durante las últimas etapas de desarrollo de Tenochtitlan, poco antes de la llegada de los españoles.

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Un descubrimiento que permaneció oculto durante siglos

Aunque existían referencias históricas sobre la ubicación del Juego de Pelota de Tenochtitlan, fue hasta las excavaciones arqueológicas realizadas en la última década cuando se logró identificar parte de su estructura.

El Templo de Ehécatl comenzó a revelarse durante trabajos de rescate arqueológico en la zona, mientras que años después apareció el fragmento mejor conservado del antiguo juego ceremonial.

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Los especialistas estiman que originalmente la cancha medía alrededor de 50 metros de longitud y tenía la clásica forma de “I” característica de este tipo de construcciones mesoamericanas.

Una experiencia única durante el Mundial Social 2026

La apertura temporal forma parte de las actividades culturales organizadas en el marco del Mundial Social 2026, iniciativa que busca acercar a visitantes nacionales y extranjeros al patrimonio histórico de México.

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Para quienes recorran el Centro Histórico durante estas semanas, la visita representa una oportunidad excepcional para conocer espacios que normalmente permanecen cerrados al público y observar de cerca algunos de los vestigios más relevantes de la antigua México-Tenochtitlan.

Una vez concluido el periodo de visitas, el sitio volverá a destinarse exclusivamente a trabajos de investigación y conservación arqueológica, por lo que no existe una fecha confirmada para su reapertura.

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