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¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

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El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM717

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:25

Estado: Demorado

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM204

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM9520

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM598

Destino: Cozumel

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM102

Destino: Torreon C

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:45

Estatus: Demorado

Vuelo: AM628

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:50

Estado: Demorado

Vuelo: AM1546

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:45

Estatus: Demorado

Vuelo: UA2252

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 12:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:40

Estado: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM948

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:10

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:15

Estado: Demorado

Vuelo: UA1567

Destino: Wa Dulles

Aerolínea: United Airlines

Hora: 19:20

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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