Marcha del Orgullo CDMX 2026 apuesta por los derechos humanos: “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha”

Listos los contingentes para la marcha del orgullo LGBTQ+ 2026 a realizarse este sábado (Crédito: Cuartoscuro)

Las organizaciones convocantes de la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ anunciaron que se encuentran listas para una de las ediciones más significativas de los últimos años, la cual se realizará este sábado bajo un fuerte mensaje de igualdad, memoria y resistencia social.

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, el Comité IncluyeT y Punto Sero dieron a conocer parte de la agenda que acompañará la movilización, la cual incluirá actividades culturales, encuentros comunitarios, acciones de memoria, conferencias de prensa y diversas iniciativas enfocadas en visibilizar la lucha histórica de las poblaciones LGBTTTIQAP+.

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Las organizaciones señalaron que esta edición busca recordar que la Marcha del Orgullo no es únicamente una celebración, sino una manifestación social y política construida desde décadas de resistencia frente a la discriminación, la violencia y los discursos de odio.

“El orgullo nació como una protesta. Celebramos porque hemos resistido, pero seguimos marchando porque aún existen desigualdades y violencia que afectan la vida cotidiana de millones de personas”, expresaron los organizadores.

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Marcha del Orgullo CDMX rechaza coronas y títulos simbólicos

Marcha LGBTTTIQAP+ CDMX, Marcha LGBT, Pride, Marcha LGBT+, Orgullo, Marcha Gay CDMX (especial)

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la decisión del Comité IncluyeT de mantener la postura de no otorgar títulos de “reinas” o “reyes” dentro de la Marcha del Orgullo, una medida que, aseguraron, responde a una convicción profundamente política y colectiva.

Las organizaciones afirmaron que los derechos conquistados por las comunidades LGBTTTIQAP+ no son resultado del protagonismo individual, sino del esfuerzo de miles de activistas, familias, organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos que durante décadas enfrentaron exclusión, criminalización y violencia.

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Por ello, destacaron que la fuerza de la movilización no está sobre un escenario o una carroza, sino en las personas que marchan, acompañan, organizan y sostienen la lucha durante todo el año.

“Las coronas no transforman realidades. La organización sí, la solidaridad y la lucha colectiva sí”, puntualizaron.

Mundial 2026 y diversidad sexual: una oportunidad histórica

Marcha LGBTTTIQAP+ 2026 apuesta por los derechos humanos (Especial)

En el contexto del Mundial de Futbol 2026, las organizaciones convocantes afirmaron que esta edición representa una oportunidad inédita para colocar en la conversación internacional la situación de los derechos humanos y la diversidad sexual en México.

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Como parte de las actividades, un contingente de deportistas LGBT+ encabezará la movilización para reconocer a quienes han abierto camino dentro del deporte pese a la discriminación y los prejuicios que históricamente les obligaron a ocultar su identidad.

Los organizadores aseguraron que el objetivo es enviar un mensaje claro al mundo: la inclusión no puede quedarse únicamente en campañas institucionales o mensajes temporales durante junio.

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“El compromiso con nuestras poblaciones se demuestra los 365 días del año”, señalaron.

Tramo del Silencio volverá a honrar a víctimas y desaparecidos

El “Tramo del Silencio”, tendrá trayecto de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43 (Foto: X/@GobCDMX)

Por tercer año consecutivo, la Marcha del Orgullo implementará el llamado “Tramo del Silencio”, considerado uno de los momentos más conmovedores y simbólicos de la jornada.

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El recorrido comprenderá el trayecto entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43, donde miles de asistentes guardarán silencio en memoria de las personas LGBTTTIQAP+ víctimas de crímenes de odio y de quienes continúan desaparecidas.

Posteriormente, el silencio dará paso a aplausos, consignas, música y expresiones de orgullo para recordar que las víctimas siguen presentes en la memoria colectiva de la comunidad.

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Las organizaciones destacaron que esta acción busca mantener viva la exigencia de justicia y la visibilización de la violencia que aún enfrentan miles de personas de la diversidad sexual y de género en México.

Llegar al Zócalo mantiene un significado histórico

Los colectivos convocantes también subrayaron el valor histórico de concluir la movilización en el Palacio de Bellas Artes, espacio sustituto del zócalo, que las poblaciones LGBTTTIQAP+ conquistaron por primera vez en 1999 después de años de movilización social.

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Recordaron que durante décadas muchas personas enfrentaron persecución, pérdida de empleo, rechazo familiar e incluso amenazas contra su vida por participar en estas manifestaciones.

Por ello, hicieron un llamado para que ninguna coyuntura política o logística minimice el significado histórico de este recorrido hacia el corazón político del país.

Asimismo, anunciaron que solicitarán formalmente el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para documentar y observar el ejercicio de los derechos de libre manifestación y participación pública durante la jornada.

Finalmente, Punto Sero y el Comité IncluyeT adelantaron que en las próximas horas darán a conocer el programa completo de actividades culturales y comunitarias rumbo a la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ de la Ciudad de México.

“Ante los ojos del mundo queremos mostrar una ciudad que celebra la diversidad, pero también una comunidad que no deja de exigir derechos. Porque el orgullo no es una mercancía ni un espectáculo. Es memoria, organización, solidaridad y esperanza”, concluyeron.