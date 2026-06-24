Toy Story 5 arrasa en cines y apunta a segundo mejor estreno animado de la historia en EE. UU.

(Disney Pixar)

Toy Story 5 irrumpió con fuerza en la cartelera internacional el 19 de junio de 2026, logrando recaudar 71 millones de dólares solo en su primer día en Estados Unidos. Este debut supera ampliamente a su predecesora, mantiene a Pixar como un referente de animación y revierte la tendencia descendente de asistencia al cine experimentada en los últimos años.

El estreno también redefine el perfil del público y consolida el dominio de Disney y Pixar en la industria. ¿Qué cifras y tendencias explican el fenómeno global detrás de esta nueva entrega?

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El inicio de una nueva etapa para la animación de alto rendimiento en taquilla

De acuerdo con datos publicados por The Numbers y reportados por Deadline, Toy Story 5 recaudó 71 millones de dólares en Norteamérica durante su día de estreno, cifra que incluye ingresos del jueves por la noche y el viernes en 4,425 salas. Solo la secuela Los Increíbles 2 supera levemente ese récord con 71.2 millones recaudados en 2018, ubicando así a Toy Story 5 como el segundo mejor debut animado en la historia del país. Para el primer fin de semana completo, las proyecciones oficiales de Variety la sitúan entre 160 y 170 millones, una cifra que duplica la alcanzada por Toy Story 4 en 2019 (120.9 millones). Como dato adicional, la sala más exitosa individualmente fue AMC Disney Springs 24 de Orlando, que superó los 235,000 dólares en un solo día.

El entusiasmo también se vio reflejado fuera de Estados Unidos, ya que Toy Story 5 tuvo un estreno simultáneo en 41 mercados internacionales, sumando 43.5 millones de dólares y liderando la taquilla en todos los territorios. Destacan los 6,7 millones recaudados en México, con una participación récord de mercado del 86%, el segundo mejor debut del año en ese país. Francia obtuvo 2,1 millones y España 1,7 millones, mientras que en la región de Medio Oriente la nueva entrega consiguió el mayor estreno para Pixar hasta la fecha. Estas cifras enfatizan no solo el impacto global de la franquicia, sino también la relevancia estratégica de los lanzamientos simultáneos y la recuperación del sector tras la crisis sanitaria mundial.

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Diversidad en la audiencia y transformación del perfil de los espectadores

Uno de los aspectos más notables del estreno de Toy Story 5 es el cambio en la composición de la audiencia. Según el análisis demográfico realizado por Screen Engine y PostTrak, la proporción de espectadores latinos e hispanos aumentó al 30%, en comparación con el 23% registrado por Toy Story 4, lo que refleja una mayor diversidad. Los espectadores caucásicos representaron el 36%, mientras que los afroamericanos y asiático-americanos sumaron cada uno el 13%. Por género y edad, lideraron la taquilla las mujeres mayores de 25 años (30%), seguidas por mujeres menores de 25 (27%). Los hombres mayores de 25 representaron el 25%, y los menores de 25 un 20% del total asistente.

En cuanto a los acompañantes adultos, destaca que el 72% eran madres, un aumento significativo frente al 58% observado en la entrega anterior. Este dato es relevante porque incide en las estrategias futuras para atraer públicos familiares y demuestra la vigencia del interés parental en el cine animado como experiencia colectiva. Además, evidencia la capacidad de la franquicia para conectar con múltiples generaciones y mantener la relevancia de personajes centrales como Woody y Buzz Lightyear, figuras icónicas para varias cohortes de espectadores.

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Eficiencia en el marketing y elección del público

La campaña de lanzamiento de Toy Story 5 costó 8,8 millones de dólares, cifra considerablemente menor que los casi 29 millones invertidos por Disney en su otra gran apuesta del año, Star Wars: The Mandalorian y Grogu. A pesar de esta inversión reducida, la campaña de Toy Story 5 logró 814 millones de impresiones, principalmente mediante anuncios durante grandes eventos deportivos (NBA, NHL) y programas de máxima audiencia en televisión. El 18% del público encuestado identificó a las redes sociales como su principal fuente de información sobre el estreno, mientras que el 13% señaló haber visto el tráiler como determinante para decidirse a ir al cine. Además, la estrategia promocional incluyó alianzas con cadenas y marcas, generando un valor mediático adicional estimado en 3 millones solo en notoriedad de marca y presencia cruzada.

En cuanto a la opinión del público, Toy Story 5 obtuvo una calificación A en Cinemascore, la segunda más alta, lo cual constituye un sólido indicador de buen desempeño en taquilla en las semanas siguientes. Esta nota es equivalente a la obtenida por todas las entregas anteriores de la saga, excepto Toy Story 2, que junto con otras películas como Up, Coco y Los Increíbles 2 alcanzaron la máxima puntuación de A+. En la lista de estrenos de Pixar, solo tres películas tienen una valoración menor (Cars 2, Onward y Lightyear con A-), lo que enfatiza la consistencia y aceptación prolongada de la saga entre los espectadores.

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Imagen de la famosa calva de Woody en 'Toy Story 5'

Récords alcanzados, tendencias y perspectivas de la franquicia

En conjunto, el estreno de Toy Story 5 consolida a Disney y Pixar en la cima del cine animado. Según Box Office Mojo, el acumulado de la saga ya ronda los 237,6 millones en taquilla estadounidense. Los analistas citados por Deadline señalan que las cifras superan a títulos recientes como Spider-Man: A través del Spider-Verso e Intensamente 2, y que la solidez del estreno se relaciona tanto con la cultura de las franquicias como con la creciente oferta de formatos premium (IMAX, PLF), que impulsan la venta de entradas. El regreso de los espectadores a las salas tras la pandemia y la diversificación del público se confirman como tendencias consolidadas, estableciendo el rumbo para futuros lanzamientos y aportando estabilidad en una industria aún en recuperación tras la crisis sanitaria global.

Finalmente, la recepción del público sugiere un horizonte prometedor: el 49% de los encuestados manifestó interés en una posible sexta entrega de la saga. Destaca el elevado índice de recomendación entre madres y jóvenes, lo que refuerza la proyección a largo plazo de la franquicia como un referente familiar y comercial en la industria. Toy Story 5 se posiciona así no solo como un éxito en taquilla, sino también como un parámetro para la animación contemporánea a nivel mundial.

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