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México alista repatriación de casi 30 connacionales tras sismos en Venezuela

La SRE informó que 73 mexicanos en Venezuela se encuentran a salvo, se esperan regresen algunos con apoyo de vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana

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Sismo repatriación mexicanos SRE Venezuela
Sismo repatriación mexicanos SRE Venezuela (@SRE_mx/X)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene labores de asistencia y protección consular para ciudadanos mexicanos que se encuentran en Venezuela, luego de los sismos registrados recientemente en ese país sudamericano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería detalló que personal de la Embajada de México en Venezuela logró establecer contacto vía telefónica y correo electrónico con 73 personas mexicanas residentes o que se encontraban de tránsito en territorio venezolano.

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De acuerdo con la dependencia federal, todas las personas localizadas se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros, mientras continúan las labores de monitoreo y apoyo ante cualquier eventualidad derivada de la emergencia.

SRE coordina apoyo para mexicanos en Venezuela

Tres personas se abrazan, presentadas en escala de grises, sobre un fondo con las banderas de México a la izquierda y Venezuela a la derecha.
Tres personas en escala de grises se abrazan sobre un fondo texturizado con las banderas de México y Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SRE señaló que entre las personas contactadas se encuentra un grupo de 26 connacionales que de manera voluntaria manifestó su intención de regresar a México tras los movimientos telúricos ocurridos en Venezuela.

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Para ello, las autoridades mexicanas trabajan en coordinación con vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los cuales fueron enviados al país sudamericano para transportar ayuda humanitaria y personal especializado en rescate.

Según la información oficial, estas aeronaves trasladaron recientemente 250 elementos de rescate y apoyo humanitario a territorio venezolano, como parte de la cooperación internacional brindada por México ante la emergencia.

La Cancillería precisó que los mexicanos interesados en retornar al país serán asistidos mediante estas operaciones aéreas, una vez que se concluyan los procedimientos logísticos y de seguridad correspondientes.

Personal diplomático mexicano permanece a salvo

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)
Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

En el mismo comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció el trabajo del personal diplomático adscrito a la Embajada de México en Caracas, destacando su labor para brindar apoyo inmediato a los connacionales.

La dependencia indicó que todo el personal diplomático se encuentra fuera de peligro y continúa realizando tareas de asistencia y protección consular para atender las solicitudes de ciudadanos mexicanos.

Asimismo, destacó el profesionalismo con el que la representación diplomática ha respondido a la contingencia, manteniendo comunicación constante con las personas afectadas y sus familiares.

México mantiene canales de emergencia en Caracas

SRE SISMO VENEZUELA
La SRE puso a disposición el +58 412 2524675 y embvenezuela@sre.gob.mx para apoyar a los mexicanos que los requieran (x)

Ante la situación derivada de los sismos, la SRE recordó que la Embajada de México en Caracas mantiene habilitados canales de atención de emergencia para brindar apoyo a personas mexicanas que requieran asistencia consular.

Las autoridades pusieron a disposición el número telefónico +58 412 2524675, así como el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx para atender casos relacionados con protección consular, orientación o apoyo en situaciones de emergencia.

La Cancillería exhortó a los ciudadanos mexicanos que permanezcan en Venezuela a mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas por autoridades locales de protección civil.

México envía ayuda humanitaria tras sismos

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La participación de México en las labores de apoyo internacional ocurre luego de los fuertes sismos registrados en diversas regiones de Venezuela, los cuales provocaron afectaciones y movilización de cuerpos de emergencia.

Aunque las autoridades venezolanas continúan evaluando daños y posibles afectaciones, el gobierno de México activó mecanismos de cooperación humanitaria para contribuir con labores de rescate y asistencia.

La respuesta mexicana incluye el envío de especialistas, equipo de rescate y ayuda humanitaria, además del respaldo consular para garantizar la seguridad de ciudadanos mexicanos en la zona afectada.

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