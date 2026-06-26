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¿Cambia la ruta por el Mundial 2026? Horario, calles cerradas y dónde arranca la Marcha LGBT+ en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum y los organizadores de la movilización se han pronunciado al respecto

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Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

La Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX vuelve este 27 de junio con una edición marcada por el debate sobre posibles cambios en su recorrido tradicional.

La comunidad y quienes planean asistir se preguntan si la preparación para el Mundial 2026 afectará la ruta, los accesos y la llegada al Zócalo, escenario emblemático para el cierre de la manifestación.

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Aquí tienes la información esencial para planear tu asistencia y conocer el contexto de la movilización.

¿La Marcha LGBT+ llegará al Zócalo en 2026?

El tema central este año gira en torno a la llegada al Zócalo de la Ciudad de México.

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

En un comunicado urgente, la organización de la XLVIII Marcha del Orgullo LGBT+ subrayó la exigencia de respetar el trayecto histórico de la marcha y garantizar el libre tránsito para todos los contingentes.

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La demanda principal es clara: “Que respeten el trayecto histórico de la Marcha y garanticen el libre tránsito y el derecho a la libre manifestación de todos los contingentes que marchan ese día”, recalca la colectiva organizadora.

En la conferencia matutina del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó:

“No llegan al Zócalo no porque la jefa de gobierno y su equipo planteen que no deban llegar, sino porque simplemente hay partidos de futbol y es la celebración que está el Mundial, igual que otras personas que se han manifestado, en este momento no se puede llegar al Zócalo por única ocasión porque se está desarrollando esta actividad”, dijo.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

De igual manera, la mandataria ahondó en que el cambió sería solo por esta ocasión.

“No quiere decir que no haya solidaridad, inclusión y respeto. Un poco de comprensión por la justa deportiva y ya el próximo año que se pueda llegar al Zócalo”, sentenció.

Sin embargo, en redes sociales, la cuenta oficial de la Marcha LGBT CDMX expresó su preocupación: “Por primera vez en 26 años pretenden entorpecer nuestro recorrido histórico. Aun así estamos listes y nada nos detendrá. Mañana #27DeJunio llegaremos al #Zócalo”.

La organización mantiene su postura de arribar al Zócalo, independientemente de los obstáculos administrativos.

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

En resumen, la Marcha LGBT+ mantiene su objetivo de llegar al Zócalo este 27 de junio, pese a las inquietudes sobre obras y restricciones temporales.

¿A qué hora inicia la marcha y cuáles serán las calles cerradas?

La XLVIII Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 está convocada para la mañana del 27 de junio.

Se prevé que los contingentes comiencen a concentrarse desde las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, como ha sido tradición en años recientes.

Las rutas y cierres viales contemplan, como cada año, el paso por:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • 5 de Mayo

Las autoridades recomiendan a quienes no participarán tomar vías alternas, ya que la circulación en el corredor Reforma-Centro estará restringida durante varias horas.

¿Qué rutas alternas tomar?

Ante los cierres viales previstos en Paseo de la Reforma por la Marcha LGBT+ 2026, las alternativas de transporte público cobran especial relevancia para quienes planean desplazarse por la zona centro de la ciudad.

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

Respecto al Sistema de Transporte Metro se sugiere utilizar la Línea 1, que opera entre Pantitlán y Chapultepec. Las estaciones más cercanas al punto de inicio de la marcha son Insurgentes y Sevilla, lo que facilita el acceso peatonal sin transitar por avenidas bloqueadas.

Por parte del Metrobús, la línea 7 suele estar cerrada por tramos, se recomienda usar la Linea 1, aunque se advierte que algunas rutas podrían tener modificaciones temporales debido a los cierres viales sobre Reforma.

El servicio de Ecobici suele funcionar con normalidad, aunque la alta demanda podría limitar la disponibilidad de bicicletas.

El uso de automóvil no es recomendable: la búsqueda de estacionamiento será complicada y varias vialidades permanecerán cerradas. Para quienes prefieran llegar en bicicleta, scooter o patines, la recomendación es estar atentos a las condiciones y cambios en la ruta.

La recomendación general es prever tiempos de traslado, optar por transporte público y llegar con anticipación para disfrutar del inicio de la jornada sin contratiempos.

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