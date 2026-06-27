México

El Instituto Nacional de Cardiología hace historia con nuevo procedimiento “sin abrir el pecho” para tratar la insuficiencia mitral

El dispositivo PASCAL representa una alternativa para quienes presentan un riesgo quirúrgico elevado y marca un avance en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares

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Cinco profesionales médicos con cubrebocas y gorros en un quirófano, con un paciente, equipos de monitoreo y una pantalla con imágenes médicas.
(Imagen de @SSalud_mx mejorada con IA)

El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” realizó la primera reparación percutánea de la válvula mitral en México mediante el dispositivo PASCAL, que elimina la necesidad de abrir el tórax para realizar este tratamiento.

Esta técnica representa una alternativa para quienes presentan un riesgo quirúrgico elevado y marca un avance en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares al reducir la invasividad y facilitar una recuperación más rápida.

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El procedimiento, realizado por especialistas del Departamento de Hemodinámica, consiste en corregir el mal funcionamiento de la válvula mitral de manera mínimamente invasiva. Se utiliza un catéter que se introduce a través del sistema vascular hasta el corazón, donde el dispositivo PASCAL aproxima las valvas de la válvula para restablecer el flujo adecuado de sangre.

La insuficiencia mitral afecta la capacidad de la válvula para cerrarse bien, lo que provoca que la sangre fluya en sentido contrario y compromete la función cardiaca. La cirugía a corazón abierto era, hasta ahora, la opción principal para corregir este padecimiento, pero no todos los pacientes pueden someterse a una intervención de ese tipo debido a los riesgos asociados, especialmente adultos mayores y personas con comorbilidades. Por ello el uso por primera vez del dispositivo PASCAL resulta histórico para México.

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El procedimiento acorta la hospitalización y reduce complicaciones

El uso del dispositivo PASCAL permite intervenir a pacientes con insuficiencia mitral sin los riesgos de la cirugía tradicional. Reduce el tiempo de hospitalización y las complicaciones posoperatorias. Además, hay una recuperación más acelerada en comparación con la cirugía a corazón abierto.

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El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” realizó la primera reparación percutánea de la válvula mitral en México mediante el dispositivo PASCAL (@SSalud_mx)

La intervención fue posible gracias a la coordinación de especialistas en Cardiología Intervencionista, Imagen Cardiovascular, Anestesiología y Enfermería, quienes lograron implementar una tecnología que hasta ahora no se había utilizado en el país. El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se convierte así en el primer centro nacional en ofrecer esta opción terapéutica a pacientes con insuficiencia mitral y alto riesgo quirúrgico.

Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de tratar a personas que, por edad avanzada o condiciones médicas preexistentes, no pueden acceder a una cirugía convencional. El uso del catéter y del dispositivo abre la puerta para que más pacientes reciban un tratamiento oportuno y menos invasivo.

Innovación y liderazgo en atención cardiovascular

La adopción de la reparación percutánea con el sistema PASCAL responde a la estrategia institucional de incorporar tecnologías de vanguardia para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades cardiovasculares. La insuficiencia mitral representa un reto clínico frecuente y esta nueva alternativa amplía el espectro de opciones terapéuticas disponibles en México.

La introducción de este procedimiento se inscribe en una serie de acciones orientadas a ofrecer tratamientos más seguros y con mejores resultados para la población mexicana.

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