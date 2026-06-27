México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del viernes 26 de junio.

PUBLICIDAD

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:35

Estado: Demorado

Vuelo: Y4140

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1392

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4422

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:08

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:35

Estado: Demorado

Vuelo: TA431

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 16:52

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:20

Estado: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:25

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:40

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

Esposa del exdirector de Pemex denuncia violencia doméstica y pide ayuda a la presidenta Sheinbaum

La víctima publicó en YouTube videos en los que acusa a Víctor Rodríguez Padilla de golpearla y advierte que todo lo que le ocurra a ella o a sus hijos

Esposa del exdirector de Pemex denuncia violencia doméstica y pide ayuda a la presidenta Sheinbaum

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El equipo mexicano jugará el próximo martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México tras conseguir el paso perfecto en fase de grupos

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

La película cuenta con voces mexicanas reconocidas como Arturo Mercado Jr., José Luis Orozco, Irán Castillo y la colaboración de Belinda; Bad Bunny apareció como invitado en un personaje exclusivo para la versión regional

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

El actor volvió a las redes sociales luego de varios meses de silencio

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

Identifican al aficionado que mojó con cerveza a Tere Fifas en el México vs Chequia y pide disculpas

Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

DEPORTES

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas

Qué pasa en la Selección Mexicana: Santiago Giménez se burla de Alexis Vega antes del partido de 16vos de final

México acaricia el top 10 del Ranking FIFA previo a disputar los 16vos de final