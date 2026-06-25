El rey Felipe VI llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum: México y España reanudan diálogo tras 7 años de distanciamiento

Tras 7 años de distanciamiento, este 25 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Felipe VI, rey de España. (Crédito: Gobierno de México)

Con un fuerte operativo de seguridad, así es como llegó el rey de España, Felipe VI, a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación entre ambos países.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación con España se tensó luego de que el exmandatario solicitara una disculpa pública por los abusos cometidos durante la conquista en contra de los pueblos originarios, acto que también fue impulsado por la esposa del expresidente, Beatriz Gutiérrez Müller.

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Claudia Sheinbaum se reúne con el rey de España, Felipe VI.

El Rey de España fue recibido por el canciller mexicano

Felipe VI fue recibido en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco. La dependencia destacó con un breve mensaje la llegada del monarca, acompañado de algunas fotografías:

“El secretario Roberto Velasco dio la bienvenida a nuestro país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI quien, en el marco de su visita oficial a México, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos”.

Roberto Velasco y el rey de España, Felipe VI. (Fotos: SRE)

A su llegada a Palacio Nacional, Felipe VI fue recibido por la Orquesta Sinfónica de la Defensa, quienes tocaron el Himno nacional mexicano durante la breve ceremonia.

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Un distanciamiento de 7 años que se rompe en el sexenio de Sheinbaum

Desde la semana pasada, la mandataria mexicana adelantó la reunión con el monarca español, en el marco del partido que se llevará a cabo en Guadalajara entre la selección de España y la de Uruguay, evento al que asistirá el rey.

Hace algunos meses, Sheinbaum envió una carta a Felipe VI para invitarlo a México durante el desarrollo de las actividades del Mundial 2026. La reunión que sostendrá la presidenta será breve, pero pondrá fin al distanciamiento de 7 años con la realeza española.

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El tema central buscará destacar la relevancia que tiene para México el reconocimiento de los pueblos originarios, así como de los abusos de la conquista:

“Entonces, él ya hizo una declaración. No conozco si va a hacer una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos”.

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Debido a que la reunión será breve, no habrá una conferencia de prensa luego de que el diálogo en privado finalice.

Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI sostendrán una reunión en Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México valoró “gestos” de Felipe VI

Sin olvidar la solicitud de su antecesor, en la conferencia matutina del 24 de junio la presidenta recordó que la carta enviada por López Obrador tenía la finalidad de que la Corona española reconociera los abusos durante la Conquista. Sin embargo, el acto fue tomado como una “ofensa”, controversia que la orilló a no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en 2024.

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También precisó que este tema no ha generado la ruptura en otros rubros como el comercial o turístico, “la relación siempre existió en todos los ámbitos... Nunca se interrumpió esa relación. Recientemente, vinieron empresarios españoles a México, que se reunieron con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda, Relaciones Exteriores”.

Un hecho que llevó a sostener la reunión en Palacio Nacional fue la asistencia del monarca español a exposiciones mexicanas que se llevaron a cabo en España, como las muestras del Museo Nacional de Antropología y de mujeres indígenas: “Fue un gesto de parte de él muy importante, y nosotros lo consideramos”.

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El Rey Felipe VI de España ha asistido a exposiciones que abordan el tema de los pueblos originarios, acto que Sheinbaum valoró para la reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria adelantó que el diálogo incluirá otros temas de relevancia para ambas naciones, priorizando el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Así fue como AMLO solicitó disculpas públicas a España

En marzo de 2019, el expresidente López Obrador dio a conocer solicitó al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, pedir perdón a los pueblos indígenas de México por las atrocidades ocurridas hace más de 500 años.

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“Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, comentó el exmandatario en un video publicado en sus redes sociales.

En marzo de 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer solicitó al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, pedir perdón a los pueblos indígenas de México por las atrocidades ocurridas hace más de 500 años. (Crédito: X/@lopezobrador_)

Por su parte, el gobierno de España dio respuesta con un comunicado donde lamentó que la carta se hiciera pública y rechazó “con toda firmeza” lo externado en el documento:

“La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”.