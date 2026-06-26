Nuevo León decreta como feriado el último día de partido del Mundial 2026 en la entidad: “Sigo en modo party”

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que decretará como feriado el lunes 29, día del último partido del Mundial 2026 en la entidad, por lo que no habrá clases y se modificarán actividades laborales para que haya home office o medio día de trabajo. Con esta medida, se suma al decreto publicado la mañana del 26 de junio en el Diario Oficial de la Federación para determinar “home office” en la Ciudad de México.

“Sigo en modo party”, comentó el funcionario a través de un video desde las nuevas oficinas de Fuerza Civil, difundido a través de sus redes sociales.

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Samuel García explicó que la decisión llegó tras los resultados de la jornada previa y ante la afluencia prevista para el juego Holanda-Marruecos, correspondiente a dieciseisavos de final. “Hemos decidido que el lunes sea feriado”, afirmó. También dijo que la medida se publicará en el Periódico Oficial del Estado para suspender clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

Así vivirá Nuevo León el último partido del Mundial

El mandatario detalló que las áreas esenciales, como seguridad y protección civil, seguirán en funciones, pero el resto de las dependencias estatales operará solo durante la mañana. Después de la hora de comida, según planteó, los trabajadores podrán sumarse al ambiente del torneo.

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(IG Samuel García)

García también pidió apoyo al sector privado para aplicar, “en la medida de lo posible”, esquemas híbridos, home office o la liberación de la tarde. “Eso está en su cancha, ustedes deciden”, sostuvo en su mensaje, en el que destacó el clima festivo que ha rodeado al Mundial en Monterrey.

“El Mundial ha sido un goce y disfrute. El Fan Fest sigue. Este domingo los invitamos, Enrique Iglesias. Y por supuesto, el martes, que gane México en el Estadio Azteca. Buenos días y sigo aquí en modo party trabajando para ustedes", celebró el funcionario de Movimiento Ciudadano.

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El gobernador aseguró que la FIFA esperaba entre 15 mil y 20 mil holandeses, además de miles de aficionados marroquíes y seguidores locales para el encuentro del lunes 29. Bajo ese escenario, presentó el feriado como una medida para responder a la movilización extraordinaria que dejará el último partido mundialista en Nuevo León.

El antecedente de la Ciudad de México y el ajuste por el Mundial

El anuncio de Samuel García se da en paralelo a otras decisiones oficiales en México por el impacto del torneo. El Gobierno federal publicó el 26 de junio de 2026 un decreto para impulsar teletrabajo en la Ciudad de México durante el partido de la Selección Mexicana del 30 de junio, además de suspensiones parciales y totales de clases en planteles del sistema educativo nacional ubicados en la capital.

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Samuel García explicó que la decisión llegó tras los resultados de la jornada previa y ante la afluencia prevista para el juego Holanda-Marruecos

La medida federal incluyó a dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital y mantuvo fuera de esa modalidad a servicios esenciales como salud, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio, aduanas e infraestructura crítica.

“Sigo en modo party”, la frase con la que cerró el mensaje

El video de Samuel García no se limitó al anuncio del feriado. También incluyó un balance sobre seguridad, una invitación al Fan Fest del domingo con Enrique Iglesias y un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana para su siguiente partido en el Estadio Azteca.

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Al final, el gobernador remató su intervención con la frase “sigo aquí en modo party trabajando para ustedes”, una frase que se volvió tendencia desde la primera vez que la dijo, cuando recién comenzaba la celebración por el evento deportivo.