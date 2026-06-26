México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de junio

La moneda europea ha experimentado un descenso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,98 pesos mexicanos, reflejando una ligera disminución del -0,1% respecto al precio de cierre anterior de 20 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 0,52%, a pesar de registrar una caída interanual del -8,27%.

El euro a peso mexicano muestra una tendencia negativa durante el último día de negociación, marcando un descenso en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,36%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,64%, lo que indica una leve estabilidad en el mercado de divisas.

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