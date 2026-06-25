Policías de Apatzingán realizan disparos al aire para ahuyentar a aficionados de la Selección Mexicana

Balacera policía municipal Apatzingán Michoacán (especial)

Momentos de tensión y pánico se vivieron la noche de este miércoles en el municipio de Apatzingán, Michoacán, luego de que elementos policiacos realizaran disparos de arma de fuego al aire sobre la avenida Constitución de 1814, en la colonia Centro, a escasos metros del Cerro del Mercadito del Ahuate.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió cuando un grupo de sujetos que estaban festejando por la victoria de la Selección Nacional en el Mundal 2026, comenzaron a mecer una patrulla oficial, situación que derivó en una reacción por parte de policías municipales, quienes accionaron sus armas de fuego hacia el aire para dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

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Las detonaciones provocaron temor entre comerciantes, automovilistas y peatones que transitaban por la zona centro de Apatzingán. Testigos señalaron que decenas de personas comenzaron a correr en distintas direcciones buscando resguardarse ante el temor de un posible enfrentamiento armado.

No hubo lesionados ni daños materiales

La policía municipal de Apatzingán, Michoacán, realizó disparos al aire después de que la afición moviera el vehículo oficial

Pese a la alarma generada por los disparos, autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de los hechos. Sin embargo, la situación causó incertidumbre entre la población, debido a que inicialmente se especuló sobre un posible ataque armado en la zona.

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Vecinos y comerciantes manifestaron su preocupación por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos, ya que las detonaciones generaron escenas de caos y miedo entre familias y personas que se encontraban realizando actividades cotidianas.

Algunos ciudadanos difundieron videos y fotografías en redes sociales donde se observa a personas corriendo mientras se escuchan las detonaciones, situación que rápidamente generó comentarios y preocupación entre usuarios digitales.

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Autoridades investigan actuación de policías

En Apatzingan, policías municipales realizan disparos al aire después que la afición mexicana moviera su patrulla durante festejos por triunfo de la Selección Mexicana

Tras lo ocurrido, autoridades locales informaron que ya se inició una investigación para esclarecer el actuar de los elementos policiacos involucrados en el incidente y determinar si el uso de armas de fuego estuvo justificado.

La indagatoria buscará establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos, y fuentes cercanas al caso señalaron que los agentes podrían ser llamados a rendir declaración como parte de las investigaciones internas y administrativas correspondientes.

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El hecho ha generado debate entre ciudadanos de Apatzingán sobre los protocolos de actuación policial en situaciones de alteración del orden público, especialmente en zonas concurridas del municipio.

Crece preocupación por seguridad en Apatzingán

Apatzingán, municipio marcado por la violencia e inseguridad en los últimos años (Foto: Cuartoscuro)

Apatzingán ha sido escenario en distintas ocasiones de hechos relacionados con violencia e inseguridad, por lo que cualquier detonación o movilización policiaca genera preocupación inmediata entre la población.

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Habitantes de la colonia Centro señalaron que la presencia de disparos, incluso realizados al aire, provoca temor debido al contexto de violencia que históricamente ha afectado a algunas regiones de Michoacán.

Por ello, ciudadanos pidieron a las autoridades reforzar la capacitación de los cuerpos policiacos para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a la población o provocar pánico colectivo.

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