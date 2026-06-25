Lluvias fuertes y calor extremo dividirán a México este jueves 25 de junio

México vivirá este jueves un fuerte contraste climático: lluvias intensas en el centro y sur, y calor extremo en el norte. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La combinación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical número 11 y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe provocará lluvias de diversa intensidad en gran parte del país durante este jueves 25 de junio.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios estados enfrentarán precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que en el norte y noroeste del territorio nacional continuará la onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

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Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en varias regiones de México

Las condiciones meteorológicas favorecerán precipitaciones importantes en distintas entidades, especialmente en el sur y occidente del país.

Estados con mayores acumulados de lluvia:

Guerrero (sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Oaxaca (oeste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Estados con lluvias fuertes de 25 a 50 mm:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Chiapas

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían generar:

Encharcamientos urbanos

Inundaciones repentinas

Desbordamiento de ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Reducción de visibilidad en carreteras

Clima en CDMX y Valle de México: tarde lluviosa y posible granizo

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.Durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

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México enfrenta este jueves un clima extremo con lluvias intensas en gran parte del país y calor superior a 45 °C en el norte.

Temperaturas previstas:

Ciudad de México:

Mínima: 13 a 15 °C.

Máxima: 23 a 25 °C.

Toluca:

Mínima: 9 a 11 °C.

Máxima: 19 a 21 °C.

Se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en la región.

Onda de calor continuará con temperaturas superiores a 45 grados

Mientras gran parte del país enfrentará lluvias, en el norte persistirá un ambiente extremadamente caluroso debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

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Estados con temperaturas superiores a 45 °C:

Baja California (noreste)

Sonora (centro y este)

Chihuahua (noreste)

Estados con temperaturas entre 40 y 45 °C:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Estados con temperaturas de 35 a 40 °C:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Onda de calor mantiene temperaturas superiores a 45 °C en el norte de México este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vientos fuertes y oleaje elevado afectarán costas mexicanas

El pronóstico también contempla condiciones adversas por viento en diversas regiones.Rachas más intensas:

De 50 a 70 km/h en Baja California , Sonora y Chihuahua

De 50 a 70 km/h en Coahuila , Nuevo León y Tamaulipas por viento de componente sur

De 40 a 60 km/h en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Estas condiciones podrían provocar:

Caída de árboles

Daños en anuncios espectaculares

Levantamiento de polvo

Riesgos para actividades marítimas

Se espera mar de fondo y oleaje de entre 1 y 2 metros en gran parte de las costas del Pacífico, así como en sectores del Golfo de México y la Península de Yucatán.

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¿Qué estados deben mantenerse más atentos este jueves?

Las condiciones más adversas se concentrarán en entidades donde coincidirán lluvias abundantes, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Zonas bajo mayor vigilancia:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Colima

Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Sonora

Chihuahua

Durango

La recomendación principal es mantenerse informado a través de los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las lluvias y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

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Recomendaciones para este 25 de junio

Llevar paraguas o impermeable

Evitar zonas inundables

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Mantenerse hidratado en regiones con altas temperaturas

Revisar el estado de carreteras antes de viajar

Seguir las actualizaciones de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional

El panorama meteorológico para este jueves estará marcado por un contraste notable: lluvias fuertes y tormentas en gran parte del centro, occidente y sur del país, mientras que el norte continuará enfrentando una intensa ola de calor con temperaturas extremas en varias entidades.

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