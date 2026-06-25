Embargo de cuentas bancarias por el SAT: en qué casos procede y cuáles fondos están protegidos según la ley

El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT puede embargar tu cuenta bancaria sin avisarte antes: el Código Fiscal de la Federación lo permite expresamente, siempre que exista una deuda fiscal firme o impugnada sin garantía suficiente. El bloqueo se ejecuta directamente con el banco, y la notificación al titular llega hasta después.

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —en moneda nacional o extranjera— sin notificar primero al contribuyente.

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El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede aplicarse el embargo

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley contempla dos supuestos. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

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El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones adicionales:

El contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal registrado ante el SAT

La garantía ofrecida es insuficiente para cubrir el adeudo y sus accesorios

El contribuyente no amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió

Los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera.

Las causas que pueden derivar en un embargo de cuenta

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando detecta incumplimientos fiscales. Entre los más frecuentes que la autoridad vincula con esta medida:

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Omisión en la presentación de declaraciones fiscales mensuales o anuales

Falta de pago de impuestos dentro del plazo legal

No interponer medios de defensa ni ofrecer garantías ante un crédito firme

Ingresos declarados que no coinciden con los movimientos bancarios registrados

Uso de facturas falsas, simulación de operaciones o actividades inexistentes

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

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Cómo se ejecuta el procedimiento, paso a paso

Antes de llegar al embargo de cuentas, el SAT sigue una cadena de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF. Primero emite un mandamiento de ejecución; luego un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente para requerir el pago.

Si el contribuyente no acredita en ese acto haber pagado, el ejecutor levanta un acta de embargo de inmediato. En el caso de cuentas bancarias, no es necesaria la presencia física: el SAT gira el oficio directamente al banco o a la CNBV.

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Según el documento oficial del SAT sobre el PAE, si el contribuyente no es encontrado en su domicilio, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco se le localiza entonces, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

Qué cuentas pueden ser bloqueadas y cuáles no

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias (Infobae/Jovani Pérez)

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

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La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

Qué derechos tiene el contribuyente ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

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Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta como garantías: depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía ofrecida. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

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Las vías legales para impugnar el embargo

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías. La primera es el recurso de revocación ante el propio SAT. La segunda es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La tercera es el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.