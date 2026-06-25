México

Congreso local busca aumentar castigos por uso de drones para cometer delitos en Edomex

El uso de la tecnología para cometer robos, despojos y abigeato, aunque podrían agregarse otros

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Un dron negro con cuatro hélices y cámara central flota sobre un campo verde. Se ven un cerco de madera, vacas, una construcción y una pila de tierra.
Un dron sobrevuela un campo con ganado y una edificación en el Estado de México, en el marco de una iniciativa contra el uso de estos aparatos en delitos como el abigeato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México solicitará la opinión técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para fortalecer la iniciativa que busca sancionar el uso de drones en la planeación y comisión de delitos como abigeato, despojo y robo.

La propuesta fue presentada por la diputada de morena, María del Carmen de la Rosa Mendoza, quien advirtió que las nuevas tecnologías están siendo utilizadas cada vez más por grupos delictivos para vigilar viviendas, recopilar información sobre bienes y planear actos ilícitos.

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Durante la reunión de trabajo en la que se analizó la reforma al Código Penal mexiquense, legisladoras de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación para responder a las nuevas modalidades del crimen.

Proponen penas más severas por uso de drones en delitos

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Se busca en el Edomex establecer agravantes cuando se utilicen aeronaves pilotadas a distancia en diversos delitos (EFE/Secretaria de Seguridad de Edomex)

La iniciativa establece agravantes cuando se utilicen aeronaves pilotadas a distancia como herramientas de observación, vigilancia o recopilación de información con fines criminales.

De aprobarse la reforma, las penas por abigeato podrían aumentar hasta 27 años de prisión y 450 días multa cuando se compruebe el uso de drones para cometer el delito. Actualmente, las sanciones van de uno a 18 años de cárcel.

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En el caso del despojo, las condenas podrían alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión, además de multas de hasta mil 500 días, mientras que para el delito de robo las penas subirían hasta 18 años de cárcel y 450 días multa.

La propuesta precisa que estas sanciones no excluirían otros castigos adicionales en caso de que también se configuren agravantes o delitos relacionados.

Legisladoras buscan evitar vacíos legales

Emma Alvarez Villavicencio diputada local PAN Edomex
Emma Alvarez Villavicencio diputada local PAN uso de drones penas (foto: Congreso Edomex)

La presidenta de la comisión legislativa, Emma Alvarez Villavicencio, señaló que será necesario ajustar la redacción de la iniciativa para evitar confusiones jurídicas entre los delitos de robo y abigeato, ya que se trata de tipos penales distintos.

La legisladora del PAN advirtió que una mala integración legal podría abrir la puerta a amparos o impugnaciones por parte de presuntos responsables.

Además, destacó la importancia de establecer mecanismos claros para acreditar el uso de drones en actividades ilícitas y garantizar que la información obtenida por estos dispositivos pueda ser utilizada como prueba válida en procesos judiciales.

Por ello, propuso facultar a la FGJEM para diseñar y operar un protocolo especializado sobre el manejo de evidencia digital y tecnológica relacionada con drones.

Buscan ampliar reforma a otros delitos

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Se estaría analizando la posibilidad de incluir otros delitos en la reforma, eso incluye a los realizados por grupos del crimen organizado (especial)

La diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que el uso de drones no se limita únicamente al robo, despojo o abigeato, por lo que pidió analizar la posibilidad de incluir otros delitos en la reforma.

La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la redacción del proyecto para evitar problemas durante la recepción de denuncias y la integración de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía mexiquense.

Asimismo, subrayó que cualquier ambigüedad legal podría ser aprovechada por grupos delictivos para evadir la acción de la justicia.

Drones, nueva herramienta para vigilar y cometer delitos

El documento legislativo reconoce que las aeronaves no tripuladas representan una herramienta tecnológica capaz de desplazarse rápidamente en terrenos irregulares, superar obstáculos y captar imágenes o datos mediante cámaras y sensores electrónicos.

De acuerdo con la iniciativa, estas características han comenzado a ser utilizadas para vigilar viviendas, observar hábitos de las personas y obtener información sobre bienes muebles e inmuebles con fines delictivos.

La diputada María del Carmen de la Rosa sostuvo que la premeditación y el uso de tecnología para causar daño deben castigarse con mayor severidad, pues ello enviaría un mensaje claro de que las nuevas modalidades delictivas no serán toleradas en el Estado de México.

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