México

Profeco va por las escuelas privadas que oculten costos y tarifas: Suprema Corte le dio su respaldo

En el último año la dependencia firmó un acuerdo con la SEP para compartir información cuando se detecten irregularidades administrativas o normativas en colegios particulares

Guardar
Google icon
Carpeta verde con logo de Profeco y sello de Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre muro de concreto. Fondo de entrada de colegio privado con portón.
Una carpeta con los logos de Profeco y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ubica frente a la entrada de un colegio privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un precedente al confirmar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la autoridad necesaria para intervenir en reclamaciones vinculadas a centros educativos privados.

Esta decisión reconoce el pago de colegiaturas como un acto de consumo, sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y otorga certeza jurídica a quienes contratan educación en instituciones particulares.

PUBLICIDAD

Desde 1992, distintas resoluciones legales y administrativas han avalado el papel del organismo como intermediaria entre escuelas privadas y usuarios, exigiendo a los planteles mayor transparencia en costos, procedimientos y condiciones. Por esta razón la procuraduría ha fungido como punto de contacto válido para resolver conflictos, especialmente en casos donde se imponen pagos o condiciones adicionales que no se encuentran en los contratos originales, como cursos extraordinarios requeridos para titularse.

El fallo del máximo tribunal del país adquiere especial relevancia porque es la primera vez que se pronuncia de manera explícita sobre el tema, cerrando la puerta a cualquier argumento legal que pudiera emplearse para limitar la intervención de Profeco en estos desacuerdos. Así, se fortalece la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito educativo privado.

PUBLICIDAD

Un contrato de escuela particular con una lupa sobre el logo de Profeco. Junto al documento, una calculadora y un bolígrafo azul sobre un fondo gris claro.
Una lupa con el logo de Profeco examina un contrato de escuela particular, señalando la supervisión de las condiciones de inscripción escolar privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco y su papel en la defensa del consumidor educativo

El caso que motivó esta determinación judicial tuvo una duración de diez años en los tribunales. Todo comenzó cuando una escuela privada objetó una sanción impuesta por Profeco tras no acudir a una audiencia de conciliación. Finalmente, la SCJN resolvió que el cobro de servicios educativos constituye una relación de consumo, respaldando así la actuación de la procuraduría y asentando un precedente para situaciones similares en el futuro.

Además de estas atribuciones, en el último año la dependencia firmó un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para compartir información cuando se detecten irregularidades administrativas o normativas en colegios particulares, robusteciendo los mecanismos de inspección y supervisión. Entre sus funciones, puede constatar que las escuelas informen de manera clara sobre precios, tarifas, condiciones y políticas de cancelación, así como garantizar que la prestación del servicio no esté condicionada indebidamente.

Ante este panorama, se recomienda a quienes buscan contratar servicios educativos comparar distintas alternativas, resolver todas sus inquietudes sobre la oferta y verificar que el establecimiento cumpla con la legislación antes de firmar cualquier contrato. La sentencia de la Suprema Corte refuerza la protección de los usuarios, asegurando que nunca queden desamparados frente a prácticas abusivas en el sector privado de la educación.

Temas Relacionados

SCJNProfecoescuelassector educativoeducaciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena denuncia “injerencia extranjera” en Colombia tras derrota del Pacto Histórico

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, expresa solidaridad con Iván Cepeda y denuncia interferencia

Morena denuncia “injerencia extranjera” en Colombia tras derrota del Pacto Histórico

3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

Te decimos cómo hacerlas, rápido, con ingredientes económicos y desde casa

3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

¿Por qué el fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo? Su presencia en el mercado ilícito enciende alertas globales

Desde 2016, en Estados Unidos se han registrado entre 50 mil y 80 mil muertes anuales por sobredosis de este sustancia

¿Por qué el fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo? Su presencia en el mercado ilícito enciende alertas globales

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A

La Selección Mexicana buscará los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble

A un Mundial vas a ganar y trascender, la selección debe recurrir a su mejor once para potenciar en un partido

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble
MÁS NOTICIAS

NARCO

La guerra olvidada de Tepito: el cártel original que fue desplazado y dio paso a La Unión

La guerra olvidada de Tepito: el cártel original que fue desplazado y dio paso a La Unión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

José Isaías fue a la playa de Mazatlán para festejar con dos amigos desde Querétaro: fue hallado sin vida un año después

Detienen a “El Rojo”, presunto líder de narcomenudistas de La Unión Tepito en la CDMX

Tres casos, una misma exigencia: familiares claman por la aparición de Roxana, Karime y Wenceslao en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

Poncho de Nigris quiere comprar al Pato Merlín para que sea la mascota de Ring Royale 2: esta es la casi millonaria oferta

Primo de Julián Figueroa pide paz entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Que todos puedan convivir con el niño”

Multa por tomar u orinar en la calle durante el Mundial 2026: ¿qué pasa si te detienen y cuánto cuesta la falta?

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

DEPORTES

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble

Los únicos 4 jugadores de México que no han jugado durante este Mundial 2026

Liga Mx Femenil propone nuevo formato para el Apertura 2026: ¿cómo funcionaría?