La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Previo a la gala de nominación de hoy en La Casa de los Famosos México 2026, Gema Garoa obtuvo inmunidad y el poder de nominación directa tras ganar la prueba del líder. Aldo Rendón cerró el Cuarto Ibiza y desató una disputa entre los cuartos Tulum y Malibú.

Yahir enfrenta críticas por su racionamiento de comida, mientras que Cynthia Klitbo mostró molestia ante las burlas de Ese Pérez.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy miércoles 19 de agosto: