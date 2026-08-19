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La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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Previo a la gala de nominación de hoy en La Casa de los Famosos México 2026, Gema Garoa obtuvo inmunidad y el poder de nominación directa tras ganar la prueba del líder. Aldo Rendón cerró el Cuarto Ibiza y desató una disputa entre los cuartos Tulum y Malibú.

Yahir enfrenta críticas por su racionamiento de comida, mientras que Cynthia Klitbo mostró molestia ante las burlas de Ese Pérez.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy miércoles 19 de agosto:

06:00 hsHoy

Luis Chaparro encontró la Moneda del Destino y podrá otorgar tres puntos extra a un habitante que no haya nominado.

Hombre sentado en un set de televisión frente a una mesa de futbolín. Pequeña pantalla con dos personas. Texto "Ganó un beneficio para nominar" y logo del programa
Luis Chaparro podrá otorgar tres puntos extra a un habitante que no haya nominado. (YouTube)

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