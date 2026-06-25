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Morena perfila voto en contra de reforma sobre infancias trans en Puebla pese a mandato de la SCJN

La diputada Nayeli Salvatori adelantó que votará en contra de la iniciativa, mientras otras bancadas también anticipan su rechazo

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(Foto: Cuartoscuro)
Nay Salvatori votará en contra de legislar a favor de infancias trans en Puebla. (Foto: Cuartoscuro)

El debate sobre el reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes volvió a generar controversia en el Congreso de Puebla.

La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, adelantó que votará en contra de la reforma al Código Civil que permitiría a menores de edad modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo estatal adecuar la legislación.

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La legisladora argumentó que, desde su perspectiva como madre, los menores no cuentan con la madurez suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza.

Señaló que se trata de un tema que ha generado preocupación y opiniones encontradas entre la ciudadanía, por lo que considera que este tipo de determinaciones deberían tomarse al alcanzar la mayoría de edad.

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Salvatori aseguró que su postura no representa un rechazo hacia la comunidad LGBT+, sino que responde a la necesidad de proteger a la infancia.

Además, indicó que, de acuerdo con su percepción, la mayoría de los integrantes de la bancada de Morena comparte una posición similar.

Diputados anticipan rechazo a la propuesta sobre identidad de género en menores

Además de la postura expresada por Morena, legisladores de otras fuerzas políticas también adelantaron que votarían en contra de la iniciativa.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, manifestó que, aunque el Congreso debe atender el mandato de la Suprema Corte, en lo personal no está de acuerdo con eliminar el requisito de mayoría de edad para solicitar el cambio de identidad en documentos oficiales.

En el mismo sentido se pronunciaron representantes del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Nueva Alianza, quienes sostuvieron que las decisiones relacionadas con la identidad legal de menores requieren un análisis más amplio y que debe privilegiarse la protección de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué establece la resolución de la Suprema Corte?

La discusión legislativa surge a partir de una resolución emitida por la SCJN, que determinó que los congresos locales deben establecer un procedimiento accesible para que menores de edad puedan solicitar la rectificación de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género, bajo determinadas condiciones legales y con representación correspondiente.

Puntos clave del debate:

  • La SCJN ordenó al Congreso de Puebla adecuar el Código Civil en materia de identidad de género para menores.
  • El plazo fijado por el máximo tribunal venció el 24 de junio.
  • El Congreso solicitó una prórroga para continuar con el análisis del dictamen.
  • Diversos grupos parlamentarios han anticipado que votarán en contra de la propuesta en sus términos actuales.
  • Colectivos ciudadanos también realizaron manifestaciones a favor y en contra de la reforma frente al Poder Legislativo.

Congreso de Puebla solicita prórroga para continuar el análisis

Aunque la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordó reactivar la discusión del tema, hasta el momento no existe una fecha definida para que el dictamen sea presentado ante el Pleno.

Legisladores señalaron que la intención es elaborar un proyecto que permita atender la resolución judicial, mientras continúan revisándose los alcances de la reforma y las distintas posturas expresadas por las fuerzas políticas.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, ha insistido en la necesidad de que el Congreso avance en el cumplimiento de la sentencia para evitar un mayor retraso en un asunto que permanece pendiente desde hace varios años.

El debate continuará en el Congreso de Puebla

Con la mayoría de Morena, además del PVEM, PAN, PRI y Nueva Alianza perfilando un voto en contra, el futuro de la reforma permanece incierto.

Mientras el Congreso busca responder al mandato de la Suprema Corte, el tema continúa generando un intenso debate político, jurídico y social en Puebla sobre el reconocimiento de la identidad de género de menores de edad y el alcance de los derechos de las infancias.

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