La misión de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos: las habitantes estallan al no encontrar sus pertenencias

La misión de Fede consistió en revolver el maquillaje de las habitantes (Captura de pantalla )

Guardar

La misión secreta de Fede Vigevani se salió de control, generando que las habitantes estallarán al no encontrar sus pertenencias.

La misión actual de Fede Vigevani consiste en desordenar y revolver el maquillaje de las habitantes Karina Torres, Brianda Deyanara, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Yanet García, sin embargo, durante la misión también fueron afectadas Ximena Herrera, Arantza Ruiz y Flor Vigna.

PUBLICIDAD

Las habitantes de la casa se dieron cuenta que su maquillaje se encontraba revuelto en la bolsas de otras compañeras, por lo que se dieron a la tarea de organizar de nuevo todos sus productos.

Sin embargo, la tensión escaló dentro de la casa, lejos de molestarse entre ellas, las habitantes tienen claro que otro de sus compañeros fue el responsable de la “broma”.

PUBLICIDAD

Una de las habitantes más molestas con la broma fue Cynthia Klitbo, quién además de no encontrar su maquillaje no logró encontrar su toalla y su hilo dental, por lo que explotó en contra de quien le haya realizado la broma.

“A mi esas cosas me cag*n, no soporto las bromas pendej*s, me gustan las bromas ingeniosas, no las pendej*s”, señaló Klitbo junto a sus compañeras.

PUBLICIDAD

Klitbo acudió con sus compañeros para comentarles la situación mientras continuaba insultando a la persona que realizó la broma.

“Se pusieron a intercambiar los maquillajes de todos, yo ya no tengo una toalla, ya ni hilo dental, me parece estupid*”, comentó Klitbo.

Klitbo explotó en contra de la persona que revolvió el maquillaje (Captura de pantalla )

¿Cómo descubrieron el cambio?

Ximena Herrera fue la habitante que se percató del cambio de maquillaje entre las bolsas, por lo que acudió con sus compañeras para resolverlo.

PUBLICIDAD

Herrera se acercó a Flor Vigna para comentarle que había una serie de cosas en su bolsa que no le pertenecían, por lo que ambas comenzaron a revisar sus respectivas bolsas.

“Está rarísimo, lo metieron en mi bolsa de abajo de mi cama, yo dije, aquí hay un chorro de cosas que no son mías”, señaló Ximena.

PUBLICIDAD

Tras el aviso de Herrera todas las participantes se dieron cita en el vestidor y comenzaron a revisar las bolsas para detectar las pertenencias de cada una.

Ximena Herrera fue la primera habitante en percatarse de el cambio de maquillaje entre bolsas (Captura de pantalla )

Las sospechas hacía Fede

Arantza Ruiz es la única habitante que sospechó de Fede Vigevani, incluso llegó a confrontarlo preguntándole si él tenía algo que ver con la broma.

PUBLICIDAD

“Metieron cosas en mi bolsa que no me pertenecen y a Xime también, está rarísimo ¿Fuiste tú?“, comentó Arantza.

Para librarse del cuestionamiento Vigevani tuvo que admitir que realizó una “broma” al inició del programa, sin embargo, aseguró que él no tenía nada que ver con la broma más reciente.

PUBLICIDAD

“Lo de la cac* eso si fui yo, pero está si no fui yo, pero no digas nada, pero esta si no fui yo, por las dudas”, señaló Fede.

La actriz cuestiono al creador de contenido sobre su participación en la broma (Captura de pantalla )

¿Cuáles han sido las misiones de Fede Vigevani?

Fede es el primer habitante infiltrado en la historia del reality, no compite por el premio, Fede se encarga de cumplir misiones secretas que el público elige mediante votaciones en el canal oficial de WhatsApp del programa.

PUBLICIDAD

La primera misión, elegida con 105,000 votos fue ocultar el papel higiénico, Fede lo escondió en la bodega de uno de los patrocinadores del programa y generó confusión entre los habitantes, que lo buscaron por toda la casa.

Para la segunda misión, la producción le había entregado orejeras a los habitantes del cuarto Ibiza por los ronquidos de Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo.

La misión fue hacer desaparecer esos accesorios y esconderlos específicamente en el cajón del vestidor de Klitbo.

Fede Vigevani metió el tablero al jardín con permiso del público y La Jefa. (Captura de pantalla)

Para su tercera misión el público votó para que Fede se metiera al jacuzzi junto a Karina Torres, al regresar del confesionario, sus compañeros lo cuestionaron sobre el motivo de la llamada de La Jefa, y él respondió que solo le avisaron que una parte del reto había terminado.

Durante la primera Gala de Eliminación, La Jefa le dio una esfera con el nombre de Ximena Herrera y le ordenó colocarse frente a ella en el posicionamiento previo a la eliminación.

También le indicó el argumento que debía usar: decir que la considera una rival fuerte, la misión buscaba que el gesto pareciera una decisión estratégica y no una orden.

Pasar todo el día cerca de Ese Pérez y jugar con un ouija para asustar a los habitantes fueron las últimas misiones para Vigevani

Hasta el momento las misiones de Fede Vigevani han sido un éxito, sin embargo, los habitantes continúan buscando al culpable de la broma y buscando sus pertenencias en bolsas de otros compañeros.