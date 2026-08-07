Ante ola de despojos en CDMX, gobierno propone instalar 100 abogados en el Zócalo para atender el delito

La jefa de Gobierno Clara Brugada atenderá con abogados los casos de despojo. Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

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Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que instalará una mesa con 100 abogados en el Zócalo para atender los casos de despojo en la capital del país, como parte de las acciones para combatir dicho delito.

“Vamos a instalar una defensoría jurídica para combatir los fraudes y una vez a la semana saldrán 100 abogados al Zócalo para dar asesoría gratuita al pueblo”, declaró la mandataria capitalina.

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Durante la entrega de créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda, así como de escrituras, la morenista adelantó también la creación de una defensoría jurídica pública especializada en temas de propiedad, que estará a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).

Tener escrituras evita el despojo: Clara Brugada

De acuerdo con Brugada Molina, la mejor manera de combatir el despojo es tener las escrituras de la vivienda en regla, por lo que prevé implementar un programa de revisión para apoyar a la ciudadanía que les falten los papeles.

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“Vamos a empezar en las unidades habitacionales, de inmediato haremos un censo para saber cuántos hogares de interés social hay en la Ciudad sin escrituras”, dijo durante el evento celebrado en la capital del país.

La conferencia fue realizada este 5 de agosto, en el marco de una serie de denuncias mediáticas por despojos en la capital. Crédito: SSC

También destacó que busca agilizar el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que los casos de despojo se resuelvan en menos de 30 días.

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“Hay veces que les quieren quitar la vivienda y sin escrituras es difícil demostrar de quién es la propiedad”, afirmó la mandataria capitalina.

Fiscalía CDMX reporta casos de despojo a diario

En ese sentido, la jefa de Gobierno capitalina reveló que la Fiscalía General de la CDMX reportó, el 6 de agosto de 2026, 10 denuncias de despojo, de las cuales únicamente en dos casos se configuró el delito.

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Mientras que siete casos restantes correspondieron, según la mandataria capitalina, a disputas entre familiares por la propiedad de una vivienda intestada.

Durante su intervención, Clara Brugada insistió en que, contar la propiedad regularizada es el principal medio para demostrar la legítima posesión de una vivienda ante un caso de despojo.

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Bertha Alcalde durante su intervención en la conferencia contra el despojo. Crédito: FGJCDMX

Programa de regularización inicia en unidades habitacionales

Por otro lado, la jefa de Gobierno informó que el programa de regularización iniciará en unidades habitacionales e instruyó al titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, a llevar a cabo un diagnóstico de los conjuntos multifamiliares.

Además, el funcionario local, también, tendrá la tarea de elaborar un censo de los propietarios que no cuenten con escritura pública, con la finalidad de “echar a andar un programa accesible, sin trámites burocráticos”.

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Sobre las propiedades intestadas, reconoció que, en muchos casos, resolver su situación resulta ser muy costoso, por lo que buscará acuerdos con el Colegio de Notarios y el gobierno federal para exentar impuestos.

Lo anterior, también aplicará la administración local, a fin de hacer los trámites más accesibles y reducir el número de predios intestados en la Ciudad de México.

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“Vamos a instalar una defensoría jurídica para atender temas relativos a la propiedad. La Consejería Jurídica se va a encargar de este tema y, una vez a la semana, saldrán cien abogados al servicio del pueblo a dar asesoría jurídica gratuita en el Zócalo; abogados al servicio del pueblo, no abogados que engañen y cobren para obtener un beneficio”, reiteró.

También atenderán a personas vulnerables

Por último, Clara Brugada explicó que los abogados de la Cejur asumirán la representación legal de personas que integran población vulnerable y que enfrenten problemas relacionados con su propiedad.

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El anuncio de la estrategia conjunta contra el despojo fue realizad este 5 de agosto. Crédito: Gobierno de la CDMX

La medida aplica para personas adultas mayores, mujeres que viven solas, personas con discapacidad y personas en condición de pobreza, cuando el conflicto esté vinculado con un bien de su propiedad.

Bueno, ante el alza de casos, Clara Brugada tuvo que tomar acciones concretas para evitar el despojo en la CDMX, como la instalación de mesas con 100 abogados en el Zócalo.