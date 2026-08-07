La verdad detrás de las fotos de Fernando Colunga y su familia, esto es lo que se sabe

Las supuestas fotografías de Fernando Colunga y su familia se viralizaron a pesar de estar hechas con inteligencia artificial Fotografías: TikTok/fernando.colungaa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El actor Fernando Colunga siempre ha sido muy cuidadoso y reservado con su vida privada, sin embargo, a través de redes sociales se viralizaron unas supuestas fotografías con su esposa e hijo.

Las imágenes desataron la intriga de todos sus fans y de los seguidores del entretenimiento en México, ya que de ser oficiales sería la primera vez en que Colunga comparte algo relacionado con su familia.

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Entre la poca información que se conoce sobre el actor desde hace 14 años sostiene una relación con la actriz Blanco Soto y se dice que en 2024 se convirtieron en padres de un varón.

A pesar de está información en ningún momento se ha compartido una fotografía de su hijo o de la familia junta.

Las supuestas primeras fotografías oficiales del actor junto a su familia son falsas y están hechas con inteligencia artificial.

La presentación de estas “primeras imágenes” derivo en mensajes de apoyo y felicitaciones para el actor, destacando principalmente la calidad de las fotografías.

Mencionando que se encuentran en un ambiente cuidado y que tanto el actor como su esposa e hijo se ven felices.

Sin embargo, muchos usuarios dudaron de la veracidad de las fotografías, debido a algunas poses, acabados de las mismas, ademas de señalar que su hijo se veía más grande.

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El reconocido actor siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. Imagen: Televisa.

¿Cómo surgieron estás imágenes?

Las imágenes creadas con inteligencia artificial pertenecen a una cuenta de TikTok que se encarga de difundir contenido sobre el actor.

La cuenta conocida como “fernando.colungaa” menciona en su descripción que únicamente comparte contenido relacionando con el actor y es administrada por uno de sus seguidores.

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La cuenta fue la responsable de compartir las imágenes aclarando que “no me gusta publicar IA, pero bueno”, dejando más en claro que las imágenes fueron realizadas con inteligencia artificial.

Fernando Colunga: vigente a los 60 años

El actor celebró sus 60 años el pasado 3 de marzo, llegando a esa edad en plena actividad. Su proyecto más reciente fue la telenovela Amanecer, producida por Juan Osorio para Las Estrellas, Televisa, donde protagonizó junto a Livia Brito.

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La producción cerró sus 80 capítulos en octubre de 2025 con buenos resultados de audiencia.

Desde entonces, Colunga atraviesa un periodo de descanso tras cuatro años de proyectos consecutivos, enfocado en su vida familiar.

Colunga llegó a los 60 años en plena actividad. Foto: Instagram/@telemundoseries

Polémica con Nicola Porcella

En julio de 2025, el canal de YouTube Kadri Paparazzi difundió un audio en el que presuntamente se escucha al actor peruano Nicola Porcella conversar de forma informal con el brasileño Rafael Cardozo, presuntamente en un centro comercial de la Ciudad de México.

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En la grabación, Porcella habla de compañeros de Amanecer sin mencionar apellidos, pero con referencias que apuntan directamente a Colunga y al actor Omar Fierro.

El fragmento más polémico es cuando Porcella dice: “Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular; aparte es un gay, te lo digo”.

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Supuestamente en el audio reveló detalles sobre los ingresos del actor: “Fernando recibe millón y pico”, en referencia a su pago en pesos por la telenovela.

Sobre Omar Fierro, mencionó cifras en dólares vinculadas a su salida y sus obligaciones familiares.

Video de Nicola Porcella sobre Fernando Colunga genera controversia: así respondió el actor. Infobae Perú / Captura: X

El impacto fue inmediato donde incluso Televisa llegó a evaluar el retiro definitivo de Porcella de la producción.

El actor peruano respondió horas después a través de Instagram, donde negó haber usado el término que generó controversia y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

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“Esta historia no es por mí, es por el respeto que le tengo a Fernando. No digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso”, comentó.

El productor Juan Osorio también salió a aclarar la situación, confirmó haber hablado con ambos actores y con todo el elenco, y respaldó a Porcella: “Es falso totalmente. Son grandes compañeros, Fernando lo cuida mucho”.

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Video de Nicola Porcella sobre Fernando Colunga genera controversia: así respondió el actor. Infobae Perú / Captura: X

Días después, en la presentación de un nuevo tema de Amanecer, Colunga y Porcella aparecieron juntos públicamente.

El galán respondió con humor: “He decidido que a partir de hoy es mi vocero personal, porque el señor lo dice y todo el mundo lo replica”.

Con eso, ambos cerraron el episodio y demostraron que su relación laboral se mantuvo intacta.