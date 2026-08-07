Con la ley en la mano: la UNAM justifica así el examen de control a 60 mil aspirantes

La UNAM justifica examen de control con amplia legislación, advierte que es responsabilidad del aspirante presentarse a realizar la prueba. (Infobae-Itzallana)

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Tras días de espera, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó la tarde de este 7 de agosto el portal de “TU SITIO” a casi 60 mil aspirantes que fueron seleccionados para presentar el examen de control luego de la fallida supervisión en la primera prueba de conocimientos que se realizó en línea.

Para justificar el nuevo requisito que la máxima casa de estudios impuso a los miles de aspirantes, argumentó un amplió marco legal en el documento nombrado “Cita para examen”, donde advierte que de no presentarse a la nueva evaluación, el registro será cancelado.

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Estas son las leyes que cita la UNAM para justificar examen de control

La Universidad subraya que la nueva convocatoria se da tras la detección de una “atípica estadística” detectada en los resultados de aspirantes que se inscribieron al concurso para alguno de los programas de Licenciatura ofrecidos por la UNAM, situación que deriva en la solicitud para “presentarse a una evaluación de control y verificación de su puntuación”.

Entre los argumentos legales que institución educativa enumera se encuentran:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1°, 3° fracción VII, 14 y 16) Ley Orgánica de la UNAM (artículos 1° y 2° fracción I) Estatuto General de la UNAM (artículos 1°, 4° y 87) Reglamento General de Inscripciones Reglamento General de Estudios Universitarios Acuerdo que Modifica la Estructura y Funciones de la Secretaría General (numeral Octavo, fracción I) Convocatoria UNAM 2026 para el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 para el Ingreso al Ciclo Escolar 2026-2027/1 Acuerdo por el que se Crea la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027-1 (numeral Segundo)

Comunicado Oficial de la UNAM para dar a conocer la habilitación del "TU SITIO".

En un intento por reforzar lo trascendido en redes sociales, sobre que algunos aspirantes hicieron “trampa” en el primer examen de admisión, la UNAM refiere que el “ingreso, permanencia y el desarrollo académico de sus personas alumnas deben responder única y exclusivamente al esfuerzo, capacidad y desempeño demostrado por cada una de ellas”.

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¿Dónde y cuándo realizarán el examen de control?

A través de un comunicado, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) preció que el día, horario y sede para presentar el examen de control ya se encuentra disponible en el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

La prueba que será aplicada a 58 mil 783 aspirantes, fue distribuida en cuatro sedes del país, quedando definidas de la siguiente forma:

León, Guanajuato : Se atenderá a 2,777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca : Recibirá a 1,920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California : Se darán cita 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

Ciudad de México: Concentrará la aplicación para 53,568 aspirantes los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La polémica por la mala ejecución del examen de admisión a cargo de Territorium Life sigue generando cuestionamientos hacia la UNAM, ya que la situación derivó en que los aspirantes que alcanzaron el puntaje mínimo vuelvan a repetir la prueba universitaria.

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