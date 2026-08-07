Verónica Castro deslumbra con nueva imagen: estas son las reacciones de sus fans

La actriz y cantante de 73 años recibió elogios de su público de Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Verónica Castro emocionó a sus miles de seguidores este viernes 7 de agosto tras reaparecer en las redes sociales, puntualmente en Instagram, donde la actriz mexicana impactó en un video en el que celebra el paso del tiempo de forma segura y llena de elegancia.

En la filmación encontrada en la página oficial del estilista, Pepe Gutiérrez, vemos a Verónica Castro muy sonriente, mientras figura una melena plateada que apuesta por la naturalidad y el orgullo de sus canas con un diseño silver balayage contouring.

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“Que hermosa”. “Ella luce espectacular”. Quedo súper bonita y se ve más joven, buen trabajo maestro". “Si ya es hermosa, quedo aún más espectacular. Extraño sus programas nocturnos”. “Bellísima como siempre la hermosa Verónica Castro”, son algunas de las reacciones positivas que recibió la cantante tras su nueva imagen.

El trabajo realizado por el profesional de cabello creó una imagen aún más espectacular de Verónica Castro, quien llevaba varios días sin hacer acto de presencia en los medios digitales, generando preocupación a los suyos.

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Reapareció la actriz y cantante con un tono platinado (Instagram / pepegutierrezoficial )

No obstante, el clip que deja ver a la cantante nacional, con un cambio de look, refleja un momento crucial en su carrera y pone el ejemplo que las personas no se representan en números, sino que la edad refleja los aspectos relevantes tanto de su trayectoria como para su imagen ante el público.

Por su parte, el estilista compartió que haber trabajado con Verónica Castro fue un “sueño cumplido” y subrayó la satisfacción de la actriz con el resultado, el cual genera reacciones favorables del público que elogia la nueva imagen de la mexicana.

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¿Por qué Verónica Castro se alejó de las redes sociales?

La actriz de 73 años reapareció con nuevo look (Captura de pantalla / YouTube)

Verónica Castro se distanció de los medios digitales y del medio artístico por varias razones personales y profesionales. Entre los principales motivos que ha mencionado en entrevistas y comunicados destacan:

Búsqueda de tranquilidad y paz personal: Verónica Castro declaró que necesitaba un momento de tranquilidad en su vida, sobre todo después del fallecimiento de su madre y el impacto emocional de la pandemia. Explicó que estos acontecimientos la afectaron psicológicamente y la llevaron a priorizar su bienestar.

Deseo de una vida reservada: Con el paso del tiempo, también expresó su interés en llevar una vida más reservada y alejada de los reflectores, dedicándose a su familia y a su tranquilidad.

Acusaciones y polémicas en redes: En varias ocasiones, la actriz enfrentó escarnio y agresiones en plataformas digitales, incluyendo acusaciones falsas y ataques mediáticos que le generaron un desgaste emocional.

¿Quién es Verónica Castro, figura emblemática de la televisión mexicana?

Verónica Castro celebra 73 años bien vividos en la industria del entretenimiento. (Vix)

Verónica Judith Sáinz Castro, de 73 años, nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1952. Es actriz, cantante y conductora mexicana reconocida como una de las figuras más importantes de la televisión en México y América Latina.

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Su carrera data en la década de 1970. Verónica Castro destaca como actriz de telenovelas y logra la fama internacional con su papel protagónico en “Los ricos también lloran”, una de las telenovelas mexicanas más exitosas a nivel mundial.

También tuvo participación en otros melodramas como “El derecho de nacer”, “Rosa salvaje” y “Pueblo chico, infierno grande”.

Aparte de su faceta como actriz de telenovelas, Verónica Castro incursionó en la música y pudo lanzar diversos discos con canciones que se volvieron éxitos en las listas de popularidad.

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Inclusive, la identidad de Verónica Castro creció en el medio público por su trabajo como conductora de programas como “Mala noche... ¡no!” y “La Movida”, enmarcando una trayectoria llena de reconocimientos por su aportación al entretenimiento.

Hijos de Verónica Castro

(Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Cristian Castro: Cantante mexicano reconocido internacionalmente por sus éxitos “Azul”, “Por amarte así”, “No podrás” y “Lloviendo Estrellas”. Nació el 8 de diciembre de 1974 y es uno de los intérpretes de balada pop más populares de Latinoamérica.

Michelle Sáinz Castro Fotógrafo y cineasta. Ha trabajado en dirección de fotografía y proyectos visuales, principalmente detrás de cámaras. Mantiene un perfil más reservado y alejado del medio del espectáculo en comparación con su hermano.