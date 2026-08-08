Embajador Johnson confirma la reanudación parcial de actividades oficiales en 5 municipios de Michoacán. Crédito: EFE/ José Méndez

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A través de un comunicado del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se confirmó la reanudación parcial de actividades en cinco municipios de Michoacán, el anuncio llega tras la confirmación del visto bueno para la exportación del aguacate mexicano.

EEUU reactiva actividades en Michoacán, solo en estos municipios

La fecha definida es a partir del 8 de agosto, cuando el gobierno de Estados Unidos reanude las actividades en el estado, limitadas solo a los siguientes municipios:

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Tancítaro

Tacambaro

Uruapan

Y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro

Sin embargo, la información oficial precisa que esta decisión no levanta la advertencia de viaje de los estadounidenses, la cual clasifica al municipio michoacano como una zona de seguridad Nivel 4, por lo que recomienda no viajar a la entidad.

Entre las recomendaciones que emite la Embajada de Estados Unidos en México a sus connacionales se encuentran:

Manténgase informado a través de los medios locales.

Mantén informados a tus familiares y amigos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

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Póngase en contacto con la Embajada de Estados Unidos si necesita ayuda.

También reanudan exportación parcial del aguacate mexicano

Estados Unidos activó una alerta de seguridad Nivel 4 en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este 7 de agosto, se dio a conocer que tras varios días de suspensión, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reanudar de forma parcial la exportación de aguacate mexicano. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que más de mil toneladas del fruto fueron liberadas para su envío al mercado estadounidense, luego de negociaciones entre ambas naciones.

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La suspensión temporal, implementada por autoridades de Estados Unidos, derivó de la alerta de seguridad Nivel 4 sobre amenazas dirigidas a su personal en Michoacán. Las exportaciones quedaron interrumpidas desde el miércoles -5 de agosto-, lo que motivó gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano y el despliegue de seguridad en las principales zonas productoras del estado.

Aunque la liberación de las primeras mil toneladas representa un avance, productores y autoridades advierten que el flujo comercial no regresará a la normalidad hasta restablecer por completo las inspecciones en Michoacán. Las conversaciones entre ambos gobiernos continúan para garantizar la seguridad y asegurar la continuidad de las exportaciones.

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Cabe destacar que, México es el principal exportador de aguacate hacia Estados Unidos, concentrando cerca del 87 por ciento de las ventas de este fruto al mercado estadounidense. Michoacán, como estado líder en producción nacional, mantiene una posición clave en el suministro de aguacate para el país vecino, lo que refleja la importancia económica y estratégica de este producto en la relación comercial entre ambos países.

México reforzó seguridad en Michoacán

Tras alerta de seguridad de Estados Unidos, México reforzó al estado con 1,557 efectivos. (especial)

Luego de que el gobierno estadounidense anunciara la medida sobre Michoacán, las autoridades mexicanas dieron a conocer el despliegue de un operativo conjunto entre Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR para reforzar la seguridad en la entidad y proteger la producción de aguacate.

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El operativo suma mil 557 efectivos de Defensa y GN a los elementos de SSPC, FGR y Marina ya desplegados en el estado. Las acciones se concentran en la detención de generadores de violencia en diferentes municipios y en el acompañamiento a inspectores del SENASICA en huertas y empacadoras.

El esquema incluye patrullajes terrestres y aéreos, puestos de inspección, recorridos de prevención y acciones de inteligencia para inhibir delitos como la extorsión. Las instituciones también sostienen mesas de seguridad para el intercambio de información entre corporaciones federales y autoridades locales.

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