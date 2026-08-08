Estas son las sedes y fechas para presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM

La UNAM ya asignó sede, fecha y horario a las 58 mil 783 personas convocadas al Examen de Control Presencial. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya habilitó el sistema para que las y los aspirantes convocados al Examen de Control Presencial consulten la sede, fecha y horario que deberán atender.

La evaluación forma parte del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 y contempla a 58 mil 783 participantes.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que desde este viernes 7 de agosto las personas convocadas pueden ingresar a “TU SITIO”, disponible dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura, para consultar su cita individual.

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Comunicado Oficial UNAM.

¿Dónde será el examen de control de la UNAM?

La UNAM distribuyó a las y los aspirantes en cuatro sedes ubicadas en Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Baja California. La capital concentrará la mayor cantidad de participantes, con más de 53 mil personas programadas para presentar la prueba.

Las sedes y fechas generales son:

Ciudad de México : Palacio de los Deportes , 17, 18 y 19 de agosto; 53 mil 568 aspirantes .

León, Guanajuato : Hotel Real de Minas Poliforum , 12 y 13 de agosto; 2 mil 777 aspirantes .

Oaxaca, Oaxaca : Hotel San Felipe , 13 de agosto; mil 920 aspirantes .

Tijuana, Baja California: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, 16 de agosto; 518 aspirantes.

Sedes para el examen de la UNAM.

Palacio de los Deportes: sede para más de 53 mil aspirantes

En Ciudad de México, el Palacio de los Deportes será el principal punto de aplicación del Examen de Control Presencial. La sede se encuentra en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

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La aplicación en este recinto se realizará durante tres jornadas: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto. Sin embargo, no significa que todas las personas deban acudir cualquiera de esos días.

Cada aspirante tendrá asignada una fecha y un horario específicos, por lo que será indispensable revisar el comprobante individual antes de acudir.

Sedes del examen UNAM en León, Oaxaca y Tijuana

Fuera de la capital también habrá sedes para atender a quienes fueron convocados al mecanismo de control.

El Examen de Control Presencial se aplicará en cuatro sedes ubicadas en Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Baja California.(Palacio de los Deportes)

En León, Guanajuato, la aplicación tendrá lugar en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en bulevar Adolfo López Mateos número 2211, colonia Las Bugambilias, los días 12 y 13 de agosto.

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En Oaxaca, la prueba se realizará el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, localizado en avenida Jalisco número 15, San Felipe del Agua.

Por su parte, Tijuana recibirá a 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, ubicado en Esperanza número 4750, colonia Soler.

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¿Cómo consultar fecha y horario del examen de control?

Para conocer exactamente dónde y cuándo presentar la evaluación, las y los aspirantes deben entrar a “TU SITIO” con su clave personal.

El comprobante mostrará la información correspondiente a cada participante.

Los aspirantes deben ingresar a “TU SITIO” con su clave personal para consultar la fecha, horario y sede asignados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la fecha, hora y sede, el documento incluye un croquis para facilitar la ubicación del inmueble y señala la documentación necesaria para ingresar.

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La universidad pidió consultar esta información con anticipación y acudir puntualmente, ya que no corresponde presentarse en una fecha o sede distinta a la asignada.

El Examen de Control Presencial no constituye un nuevo concurso de selección. Su objetivo es verificar los resultados obtenidos en la evaluación de ingreso aplicada en línea, después de que la UNAM detectara comportamientos atípicos en algunos resultados.

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La medida fue recomendada por un comité técnico de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, como parte de las acciones para revisar la validez de los resultados y preservar la certeza del proceso de admisión.

Las personas que tengan dudas pueden comunicarse con la DGAE mediante el correo concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx. La recomendación principal es revisar “TU SITIO” cuanto antes, identificar la sede asignada, ubicar el lugar y preparar con anticipación los documentos solicitados.

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