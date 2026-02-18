México

Donan Tren Ligero de CDMX al Tecnológico Nacional de México de Tláhuac: cuál es la razón

El convoy fue otorgado por autoridades de la Ciudad de México la mañana de este martes 17 de febrero

Una unidad del Tren Ligero
Una unidad del Tren Ligero de la CDMX fue donada al Tecnológico Nacional de México. Crédito: Cuartoscuro.

El director General del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, Martín López Delgado, anunció que una unidad del Tren Ligero de la capital del país será donado al Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta información fue dada a conocer por el funcionario capitalina a través de una publicación compartida este martes 17 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Delgado explicó la razón por las que donó este convoy a la universidad pública, la cual está ubicada en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Asimismo compartió fotografías en la misma publicación de sus redes sociales oficiales sobre la donación de esta unidad de transporte público capitalino.

La unidad fue donada por
La unidad fue donada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Foto: X/@DirectorSTE.

¿Cuál fue la razón de la donación de una unidad del Tren Ligero de la CDMX al Tecnológico Nacional de México?

De acuerdo con las declaraciones del director general, Martín López Delgado, la unidad de Tren Ligero será donada a estudiantes universitarios del Tecnológico Nacional de México para prácticas.

Esta información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del funcionario capitalino.

Indicó que además de las prácticas que realizarán para la unidad del Tren Ligero, también conozcan sus componentes y fortalezcan su formación técnica.

López Delgado detalló que la donación ocurrió la mañana de este martes 17 de febrero.

“Hoy formalizamos la donación de un tren al TECNM-Tláhuac. Esto permitirá que las y los estudiantes realicen prácticas, conozcan sus componentes y fortalezcan su formación técnica”, dijo el funcionario capitalino en la entrega del convoy del Tren Ligero de la Ciudad de México.

La razón de la donación
La razón de la donación es para que estudiantes de esta universidad pública de la CDMX llevan a cabo prácticas. Foto: X/@DirectorSTE.

De igual manera, expresó que el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México apoya a las nuevas generaciones de estudiantes.

“En el STE impulsamos el talento y acercamos la tecnología del transporte a las nuevas generaciones”, externó en la rueda de prensa de entrega de la unidad del Tren Ligero de la Ciudad de México.

La Semov Edomex dio a conocer la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco - La Paz que conectará con la Línea A del Metro CDMX. Crédito:X/@SEMOV_Edomex

Labor del Sistema de Transportes Eléctricos de la CDMX

La labor del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México se centra en ofrecer opciones de movilidad eficientes, seguras y sostenibles para los habitantes de la capital.

Este organismo opera servicios clave, como el trolebús y el tren ligero, que contribuyen a mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico vehicular.

  • El STE administra y mantiene las líneas de trolebús, que recorren diversas zonas de la ciudad. Estas unidades funcionan con energía eléctrica, lo que ayuda a disminuir las emisiones contaminantes.
  • Opera el tren ligero, conectando el sur de la ciudad con puntos estratégicos y facilitando traslados rápidos y accesibles.
  • Implementa innovaciones tecnológicas para optimizar rutas y mejorar la atención al usuario, incluyendo sistemas de pago electrónicos.
  • Promueve la educación vial y el uso responsable del transporte público entre la población.
  • Trabaja en la expansión y modernización de su infraestructura para atender la creciente demanda de movilidad en la Ciudad de México.
La labor del Sistema de
La labor del Sistema de Transportes Eléctricos de la CDMX se centra en ofrecer opciones de movilidad eficientes, seguras y sostenibles. Foto: X/@DirectorSTE.

