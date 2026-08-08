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Juzgados desechan primeros amparos contra reposición del examen de admisión de la UNAM

Los aspirantes que se opusieron por la vía legal al examen de control de la UNAM han sufrido su primer revés en los tribunales

UNAM - Ciudad Universitaria
La UNAM va ganando en los tribunales, pues desechan primeros amparos contra la reposición del examen de admisión a nivel licenciatura. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM
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Este viernes, se dio a conocer que juzgados federales de carácter administrativo desecharon los primeros amparos promovidos en contra de la reposición del examen de admisión a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También fueron rechazados algunos amparos contra la negativa de la Máxima Casa de Estudios a proporcionar, de manera individual, los resultados del primer examen de admisión virtual que aplicó la institución educativa.

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De acuerdo con reportes periodísticos, los juzgados cuarto, sexto y décimo en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, publicaron, a través de los listados de acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ), sus determinaciones, en la cuales son coincidentes en que los recursos promovidos son improcedentes.

Primeros reveses para los aspirantes de la UNAM

Un caso fue el expediente 1430/2026, mismo que el pasado 5 de agosto, el juzgado cuarto de distrito señaló que “vista la demanda de amparo promovida contra actos del Rector de la UNAM y otras autoridades (…) este órgano jurisdiccional considera que, conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, porque se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia”.

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Los amparos fueron tumbados en tres juzgados diferentes. Crédito: X/ @azucenau
Los amparos fueron tumbados en tres juzgados diferentes. Crédito: X/ @azucenau

Desechan demanda juzgado sexto

Mientras que el juzgado sexto de distrito, dentro del expediente 1543/2026, el pasado jueves 6 de agosto desechó la demanda de amparo promovida “contra actos del titular de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM (…) este Juzgado de Distrito advierte, de manera manifiesta e indudable que respecto de ese acto se actualiza la causa de improcedencia”.

Lo anterior, al considerar que lo establecido en la Ley de Amparo detalla que es improcedente promover un recurso de este tipo “contra actos que no afecten los intereses jurídicos y legítimos del quejoso”, en consecuencia, determinó desechar de plano, “por notoriamente improcedente la demanda de amparo”.

Juzgado décimo también tumba recurso

Asimismo, el juzgado décimo de distrito señaló al resolver el expediente 1587/2026, que se desecha la demanda de amparo por ser improcedente el recurso contra la Universidad Nacional, en lo que se refiere a la “suspensión de procedimiento de inscripción de ingreso a licenciatura, examen de control y otros”.

Cabe señalar que se desecharon otros amparos interpuestos en contra de la determinación de la UNAM que impide que alumnos estudien dos carreras al mismo tiempo, por la falta de cupo en cada una de las licenciaturas.

Universidad Nacional justifica examen de control

Justo en medio de los primeros amparos desechados contra la reposición de la prueba de admisión, la Universidad Nacional Autónoma de México salió a justificar la aplicación del examen de control, con base en su marco legal.

A través del documento “Cita para examen”, la UNAM informó que recurrió a un amplio marco legal para recomendar al rector, Leonardo Lomelí Vanegas, la aplicación de la prueba de control, luego detectar una “atípica estadística” en el primer examen de admisión a la licenciatura.

La UNAM ya tiene todo listo para la aplicación del examen de control. Crédito: X / @UNAM_MX
La UNAM ya tiene todo listo para la aplicación del examen de control. Crédito: X / @UNAM_MX

Entre los argumentos legales que la Máxima Casa de Estudios cita encontramos los siguientes:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1°, 3° fracción VII, 14 y 16)
  • Ley Orgánica de la UNAM (artículos 1° y 2° fracción I)
  • Estatuto General de la UNAM (artículos 1°, 4° y 87)
  • Reglamento General de Inscripciones
  • Reglamento General de Estudios Universitarios
  • Acuerdo que Modifica la Estructura y Funciones de la Secretaría General (numeral Octavo, fracción I)
  • Convocatoria UNAM 2026 para el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 para el Ingreso al Ciclo Escolar 2026-2027/1
  • Acuerdo por el que se Crea la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027-1 (numeral Segundo).

No se diga más, luego de los reveses legales que sufrieron algunos aspirantes en su intento de evitar la repetición del examen de admisión a licenciatura, parece que la UNAM tiene vía libre para aplicar el examen de control.

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