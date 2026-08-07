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Cuánto cuestan los boletos para la semifinal México vs Canadá del Premundial Sub-20 en el Azteca

El equipo de Álex Diego jugará en la Ciudad de México ante su afición, buscará aprovechar la localía en el Estadio Banorte

México buscará su pase a Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
México buscará su pase a Juegos Olímpicos 2028 (X/ @miseleccionsubs)
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La Selección Mexicana Sub-20 venció 4 - 0 a Panamá en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, y con ello aseguró su lugar en el Mundial 2027 de la categoría, ahora el siguiente objetivo será clasificarse a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Los dirigidos por Álex Diego se enfrentarán a Canadá y la nueva locación del torneo del Campeonato Concacaf Sub -20 será en la cancha del Estadio Azteca.

El Estadio Banorte será la sede para el duelo de semifinal ante los canadienses, el partido será decisivo para que el Tricolor se mantenga en la competencia y sueñe con los Juegos Olímpicos.

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Será el viernes 7 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte a las 20:00 horas cuando se lleve a cabo el partido. La venta al público general comenzó el 3 de agosto de 2026, permitiendo la adquisición de un máximo de seis boletos por persona, con zonas sujetas a disponibilidad y hasta agotar existencias.

Precio de los boletos para el México vs Canadá del Premundial Sub- 20 Concacaf

México jugará la semifinal del Premundial Sub - 20 en el Estadio Azteca (X/ @miseleccionsubs)
México jugará la semifinal del Premundial Sub - 20 en el Estadio Azteca (X/ @miseleccionsubs)

De acuerdo con lo publicado en la página de Fanki, ya empezó la venta al público y en esta ocasión las secciones del estadio no tienen distinción alguna pues los boletos se venden a un mismo precio por ser entrada general y tiene un costo de 223.20 pesos mexicanos ($223.20). El boleto da derecho a un solo acceso; si el asistente sale del estadio, no podrá reingresar bajo ninguna circunstancia.

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Las entradas adquiridas se cargarán automáticamente en la sección “Mis Boletos” de la app Fanki. El código QR necesario para el acceso estará disponible dos días antes del evento. No se permitirá el ingreso con capturas de pantalla ni boletos impresos.

La reventa está prohibida y cualquier boleto utilizado de forma indebida será cancelado sin derecho a reclamo. Se exigirá portar y mostrar el boleto en todo momento ante el personal autorizado del club y del inmueble. Una vez emitidos, los boletos no podrán cancelarse ni reembolsarse, y el acceso estará sujeto al reglamento oficial del estadio.

Empezó la venta de boletos para la semifinal del Campeonato Concacaf Sub-20 en el Estadio Azteca (X/ @miseleccionsubs)

La transferencia de boletos a acompañantes estará habilitada el día del partido hasta 15 minutos después del inicio. Los niños con una estatura igual o superior a 85 centímetros deberán pagar boleto completo, mientras que los de menor estatura ingresarán gratis, pero deberán permanecer en las piernas de un adulto sin ocupar butaca.

Objetos prohibidos para el México vs Canadá

Por motivos de seguridad, todos los objetos serán revisados al ingresar. El estadio no resguardará artículos prohibidos; si se detecta alguno, se solicitará desecharlo o dejarlo fuera del recinto bajo la responsabilidad exclusiva del portador. La lista de objetos prohibidos incluye alimentos y bebidas externas, bebidas alcohólicas externas, envases, latas, termos, recipientes de vidrio, líquidos, armas, dispositivos de aturdimiento, explosivos, fuegos artificiales, sustancias ilegales, spray pimienta, bocinas, megáfonos, instrumentos musicales no autorizados, pancartas que obstruyan la vista, pompones con mango rígido, frisbees, pelotas infladas, videocámaras no acreditadas, cámaras profesionales, tripiés, drones, computadoras portátiles, cargadores de batería, máscaras, cascos, cadenas largas, cinturones con hebillas, sombreros grandes, ropa con baterías, rotuladores industriales, bicicletas, patinetas, hoverboards, escaleras, carriolas, animales (excepto de servicio), paraguas y flyers no autorizados.

Respecto a la política de bolsas, se recomienda no llevarlas. Solo se permitirá el ingreso de bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30.5 x 15.25 x 30.5 cm, bolsas tipo Ziploc, y bolsos de mano pequeños de hasta 11.5 x 16.5 cm. Artículos médicos podrán ingresar tras una inspección y etiquetado. No se permitirán mochilas, maletas, riñoneras opacas, bolsos grandes, fundas para laptops, estuches para cámaras que no cumplan las medidas, hieleras ni cojines con compartimentos.

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